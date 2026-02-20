Metro de Nueva York: Anuncian cambios masivos de servicio este fin de semana

El sistema de transporte del Metro de Nueva York, uno de los más usados del país, programó modificaciones significativas en varias de sus líneas de metro entre el 20 y el 22 de febrero, lo que afectará a miles de pasajeros que se movilizan diariamente por la ciudad.

Las autoridades de la Autoridad Metropolitana de Transporte (MTA, por su traducción del inglés) informaron que estos ajustes forman parte de labores de mantenimiento del metro, modernización de infraestructura y optimización de rutas para mejorar la seguridad y eficiencia del servicio.

Metro de Nueva York: Cambios del servicio en febrero

Entre los cambios más relevantes del 20 al 22 de febrero se encuentran ajustes en varias líneas que circulan por áreas clave de la ciudad. En algunos casos, los trenes funcionarán con frecuencia reducida, lo que significa que los tiempos de espera entre cada unidad serán mayores de lo habitual.

A continuación, estas son las rutas afectadas:

Línea 1: tramo entre South Ferry y 96th Street operará con desvíos y frecuencia reducida.

Línea 2 y 3: cierres parciales nocturnos entre Times Square y 149th Street.

Línea A: se suspende temporalmente el servicio entre Inwood-207th Street y 59th Street-Columbus Circle.

Línea L: cierre diurno entre 8th Avenue y Bedford Avenue por trabajos de mantenimiento.

Servicios de reemplazo: autobuses disponibles en todos los tramos afectados.

Asimismo, las modificaciones incluyen trabajos nocturnos en vías y sistemas eléctricos, que podrían extenderse hasta primeras horas de la mañana. Estos trabajos han sido programados especialmente para minimizar el impacto en los horarios pico, aunque se espera que algunos retrasos sean inevitables debido a la magnitud de las tareas en curso.

La MTA también puso a disposición trenes de reemplazo y autobuses en zonas donde el servicio de metro quedará suspendido, con el fin de asegurar que los viajeros puedan llegar a sus destinos sin interrupciones. Sin embargo, se aconseja salir con tiempo extra, ya que estas alternativas pueden generar tiempos de traslado más largos de lo acostumbrado.

Qué hacer durante los cambios del Metro de Nueva York

Para quienes dependen del Metro de Nueva York para sus desplazamientos diarios, es fundamental consultar con anticipación el estado del servicio. La MTA ofrece actualizaciones constantes a través de su sitio web oficial y redes sociales, donde se detallan las líneas afectadas, el horario de los cambios y las rutas alternativas sugeridas.

