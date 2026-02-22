“El Mencho” abatido en México: Conoce la vez en la que fue capturado anteriormente por Estados Unidos

La noticia del momento en México y el mundo tiene que ver con que “el Mencho” fue abatido en un operativo federal en la tarde de este domingo por ejecución del Ejército Méxicano. El evento ha desatado una máxima tensión en Jalisco y otras zonas del país, con reportes de bloqueos y hechos violentos tras la acción de fuerzas de seguridad.

Se trata de Nemesio Oseguera Cervantes, identificado como líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), uno de los objetivos prioritarios para México y Estados Unidos.

Durante el despliegue, personal militar habría sido atacado y respondió a la agresión, en un episodio que terminó con presuntos integrantes del CJNG muertos en el lugar. La información disponible hasta ahora ubica el punto clave del operativo en una zona de Jalisco, donde el CJNG tiene histórica presencia y capacidad de reacción.

Tras conocerse la noticia, se registró una respuesta violenta con bloqueos y quema de vehículos en varios lugares, una represalia tomada por la organización criminal ante el asesinato del máximo líder.

En Estados Unidos, su nombre llevaba años en la lista de prioridades, incluso, el gobierno estadounidense ofrecía una recompensa de hasta 15 millones de dólares por información que llevara a su captura.

La vez que Estados Unidos capturó a "el Mencho" y lo dejó libre

Aunque por años fue uno de los fugitivos más buscados, “el Mencho” no siempre estuvo fuera del radar de las autoridades de Estados Unidos, de hecho, fue arrestado en California en 1992 junto a su hermano Abraham Oseguera (“Don Rodo”) por su presunta participación en una red de distribución de heroína. Tras aceptar cargos, recibió una condena de cinco años, pero habría salido tras tres años en prisión con libertad condicional y fue deportado a México.

Con el paso del tiempo, su caso volvió a escalar como prioridad para Washington. Desde 2017 se intensificó la persecución en su contra y para 2024 la recompensa pública llegó a 15 millones de dólares por información que condujera a su arresto, cifra fundamentada en que lideraba el cártel narcotraficante más influyente de México.

¿Quién fue "el Mencho" y cómo llegó a ser líder del CJNG?

Nemesio Oseguera Cervantes era identificado como el máximo líder del CJNG, un grupo al que Estados Unidos ha perseguido por su papel en el tráfico de drogas y su expansión internacional.

Nació en Michoacán y migró a Estados Unidos en 1980 para posteriormente regresar a su país tras una orden de deportación.

Esa trayectoria aparece como parte del contexto que, con los años, lo puso en el centro del CJNG, una organización señalada por el uso de violencia extrema para consolidar control territorial. Mientras su figura crecía, también aumentaba la presión del gobierno de EEUU y del propio ejército mexicano, mismo que finalmente terminó dándolo de baja.