¿Qué es la lluvia sucia? la razón por la que las calles de Chicago amanecieron llenas de polvo

Miles de personas amanecieron con sus autos cubiertos de suciedad en el área de Chicago, luego de un inusual fenómeno conocido como “lluvia sucia” o dirty rain. Durante la madrugada, una combinación de fuertes vientos, polvo y humo provocó precipitaciones que dejaron una capa visible de residuos sobre vehículos, ventanas y superficies exteriores.

El fenómeno ocurrió mientras gran parte de la región enfrentaba condiciones climáticas extremas, con advertencias por viento y sequía en varios estados del centro y sur del país.

Aunque la lluvia fue ligera, su impacto fue evidente al secarse y dejar restos de polvo acumulado.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿De dónde vino el polvo que cayó con la lluvia sucia?

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, el polvo que cayó en Chicago se originó en estados como Kansas, Oklahoma y Texas, zonas que actualmente atraviesan una fuerte sequía y donde además se registran incendios forestales, especialmente en el panhandle de Oklahoma.

Durante la noche, se registraron vientos de entre 70 y 80 millas por hora a unos 3,500 pies de altura, lo que permitió que el polvo y otras partículas viajaran largas distancias a través de las Grandes Llanuras hasta llegar a Illinois. Estas partículas quedaron suspendidas en la atmósfera y fueron arrastradas por el sistema de lluvias.

¿Por qué la lluvia sucia dejó los autos cubiertos de suciedad?

Los meteorólogos explicaron que las partículas de polvo actúan como núcleos de condensación, facilitando la formación de gotas de lluvia. A medida que las gotas caen, acumulan más polvo y residuos en su descenso, lo que provoca que, al evaporarse el agua, quede una capa visible de suciedad.

[10AM CST Wed 2/18]

🧵Wondering why there was an unwelcome dusty surprise this morning on cars parked outside?

This was dust from extensive blowing dust & wildfire smoke/ash from the strong winds & extreme fire conditions in central & southern Plains yesterday. #ILwx #INwx (1/2) — NWS Chicago (@NWSChicago) February 18, 2026

“El polvo provenía de intensas tormentas de tierra y del humo y cenizas de incendios forestales, transportados por vientos muy fuertes”, detalló el Servicio Meteorológico Nacional, que calificó el resultado como “lluvia polvorienta”, suficiente para obligar a muchos conductores a visitar el autolavado.

El fenómeno de la lluvia sucia es poco común, pero no aislado

Aunque inusual, este tipo de lluvia ya se había registrado en la región en marzo del año pasado. En esta ocasión, coincidió con una alerta de bandera roja en gran parte del área de Chicago, con ráfagas de viento que superaron las 45 millas por hora, especialmente en los condados del oeste.

Las autoridades meteorológicas advirtieron que, mientras persistan las condiciones de sequía, incendios y vientos intensos en el centro del país, episodios similares podrían volver a repetirse, afectando a otras ciudades del Medio Oeste.