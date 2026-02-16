Dramático video: Ola gigante golpea bote y deja a familia a la deriva

Un impactante video captó el momento en que una enorme ola golpeó un bote con una familia de seis personas frente a la costa de Santa Cruz, California, provocando un naufragio y dejando a los ocupantes luchando por mantenerse a flote.

El incidente tuvo lugar en un día que inicialmente parecía tranquilo, pero la aparición de oleaje repentino y de gran tamaño transformó un paseo familiar en una situación potencialmente fatal.

Afortunadamente, los involucrados fueron rescatados por surfistas cercanos tras la caída del bote al agua y lograron ponerse a salvo, según reportes de medios locales y testigos.

El momento del naufragio en California fue capturado en cámara

La familia, que navegaba cerca de la costa, no anticipó la gran ola que se formó repentinamente. Testimonios de quienes presenciaron el suceso describen cómo el bote fue impactado de lado con tal fuerza que perdió estabilidad y terminó volcándose. El video muestra a los ocupantes siendo arrojados al agua y luchando contra la corriente.

Expertos en seguridad marítima consultados tras el hecho explicaron que las olas grandes pueden formarse incluso en días aparentemente tranquilos cuando hay leyes de viento y corrientes subyacentes difíciles de percibir desde la superficie.

Un grupo de surfistas fueron los protagonistas del rescate del naufragio en California

Surfistas que se encontraban cerca del lugar acudieron al agua para ayudar a la familia caída. Con tablas y equipo propio, maniobraron entre las olas para alcanzarlos y trasladarlos hacia la orilla.

Las autoridades costeras confirmaron que, sin la pronta intervención de estos surfistas, la situación podría haber sido mucho más grave, debido a la intensidad del oleaje en ese momento.

