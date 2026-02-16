Descubren gran cantidad de agua subterránea escondida en EUA: Lo que implica

Científicos han descubierto una gran cantidad de agua subterránea en Estados Unidos , equivalente a llenar 200 millones de piscinas olímpicas. Este hallazgo, obtenido gracias a un nuevo mapa del territorio, representa una de las mayores reservas de agua dulce “escondida” que se han documentado en décadas.

El agua subterránea se encuentra principalmente en acuíferos, capas de roca y sedimentos que almacenan agua bajo la superficie, de acuerdo con Live Science. Aunque no se puede usar tan fácilmente como la de ríos o lagos, estas reservas son vitales para agricultura, ciudades y comunidades que dependen de fuentes alternativas de agua, especialmente en regiones que sufren sequías recurrentes.

There's 13 Great Lakes' worth of water hidden beneath the contiguous US, new map reveals | Live Science https://t.co/e2xjCxWNrn — Grant W. Graves (@GrantWGraves) February 16, 2026

El mapa se creó combinando datos de satélites, mediciones en campo y modelos hidrológicos avanzados. Gracias a esto, los científicos pudieron estimar con mayor precisión dónde se concentra el agua subterránea y cuáles son las regiones con mayor volumen almacenado, información clave para la planificación de recursos hídricos.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Dónde hay más agua subterránea en Estados Unidos?

Los datos revelan que los mayores volúmenes de agua subterránea se encuentran en las Grandes Llanuras, California y el sureste de Estados Unidos. Estas regiones cuentan con formaciones geológicas que permiten almacenar grandes cantidades de agua bajo tierra.

En las Grandes Llanuras, los acuíferos han sido históricamente una fuente fundamental para la agricultura intensiva, suministrando agua a cultivos durante periodos secos. Estos acuíferos profundos representan un “colchón” que puede ser aprovechado de forma responsable.

En California, el agua subterránea ha complementado ríos y embalses, especialmente en años de sequía prolongada. Los expertos destacan que mantener estos acuíferos saludables es crucial para prevenir la sobreexplotación y el hundimiento del terreno.

En el sureste, los acuíferos profundos han permanecido relativamente intactos, sirviendo como reservas naturales que podrían abastecer a comunidades que enfrentan estrés hídrico en el futuro.

¿Qué significa este hallazgo para la gestión del agua?

Las autoridades podrían evaluar la posible extracción del agua subterránea, protegiendo los acuíferos a largo plazo debido a los impactos del cambio climático.

En zonas afectadas por sequías, esta información permite desarrollar estrategias que minimicen el impacto en la agricultura y el suministro urbano, lo que podría garantizar acceso a agua disponible cuando los recursos superficiales sean limitados.

Lea también: Florida podría quedarse sin agua: ¿Qué está causando la sequía histórica?