Florida podría quedarse sin agua: ¿Qué está causando la sequía histórica?

Florida, uno de los estados más poblados de Estados Unidos, atraviesa una sequía inusual y de alta intensidad que ha generado preocupación entre agricultores, autoridades y residentes. La falta de lluvia sostenida ha reducido significativamente los niveles de agua en ríos, embalses y acuíferos, afectando tanto el suministro humano como los ecosistemas naturales.

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, firmó una orden ejecutiva que habilita recursos estatales para enfrentar la situación y permite a agencias actuar con mayor rapidez ante los efectos de la sequía.

La sequía también ha elevado el riesgo de incendios forestales y agrícolas, ya que la vegetación seca es más susceptible a prenderse con temperaturas altas y vientos frecuentes.

¿Qué está provocando la sequía extrema en Florida?

La sequía en Florida se debe principalmente a periodos prolongados sin lluvia significativa, combinados con altos niveles de evaporación por temperaturas sobre el promedio histórico. Esto ha reducido las reservas hídricas de manera acelerada y ha puesto presión sobre los sistemas de agua potable y los recursos naturales.

Meteorólogos señalan que estas condiciones pueden estar relacionadas con patrones climáticos más amplios, incluyendo influencias de fenómenos globales que afectan la distribución y frecuencia de las precipitaciones.

FLORIDA DROUGHT UPDATE: Conditions continue to worsen across the state with now 43% experiencing "extreme" drought. Locally, Miami-Dade saw a 31% jump in extreme drought with Broward seeing a 42% increase in "severe" drought. Roughly half the state is under a burn ban. @CBSMiami pic.twitter.com/uLfpXSuoXZ — Shane Hinton (@MakeItRainShane) February 12, 2026

Además, la demanda humana de agua en sectores urbanos y agrícolas ha exacerbado la situación, ya que Florida es un estado con fuertes actividades de cultivo, turismo y una población creciente que depende de fuentes superficiales y subterráneas de agua.

¿Qué incluye la orden firmada por Ron DeSantis?

La orden ejecutiva firmada por el gobernador autoriza a agencias estatales y locales a reaccionar con mayor agilidad ante los impactos de la sequía. Esto incluye la posibilidad de redirigir recursos de emergencia, agilizar permisos para obras relacionadas con el agua, implementar restricciones de consumo y coordinar respuestas interinstitucionales.

Entre las acciones contempladas también figura el monitoreo intensivo de los niveles de agua en embalses y acuíferos, así como el apoyo a agricultores y ganaderos afectados. La orden busca proveer un marco legal que facilite respuestas rápidas mientras se evalúan pasos adicionales para mitigar los efectos más severos del fenómeno.

¿Qué efectos puede tener la sequía en la vida diaria de los residentes?

La sequía puede afectar el abastecimiento de agua potable, llevando a restricciones en el uso domiciliario y en actividades comerciales e industriales. Sectores como la agricultura han reportado disminución en la producción, mientras que ganaderos enfrentan escasez de pasto y agua para el ganado.

También se observa una mayor vulnerabilidad a incendios en áreas con vegetación seca, así como impactos en parques y áreas naturales donde los cuerpos de agua se han reducido considerablemente. Las autoridades han pedido a los residentes colaborar reduciendo el consumo de agua, evitando actividades que puedan causar incendios y reportando situaciones de riesgo.