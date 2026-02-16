Cómo ver el cometa verde que sorprende a los astrónomos y que pasará cerca de la Tierra esta semana

Un cometa verde del tamaño aproximado de una ciudad pequeña se acercará a la Tierra esta semana y ha despertado el interés de la comunidad científica. Se trata del cometa C/2024 E1 Wierzchos, un visitante procedente de las regiones más lejanas del Sistema Solar que, aunque no representa peligro, ofrece una oportunidad poco común para observar un objeto similar a otros cometas interestelares recientes.

¿Qué es el cometa C/2024 E1 Wierzchos y por qué llama la atención?

El cometa C/2024 E1 Wierzchos es un cometa de largo período descubierto en 2024 que proviene de las regiones más lejanas del Sistema Solar. Estos objetos están compuestos principalmente de hielo, polvo y gases congelados, y solo se vuelven visibles cuando se acercan al Sol y comienzan a liberar material, formando su característica nube brillante.

Uno de los aspectos que más interés ha despertado es su tamaño estimado, comparable al de una ciudad pequeña.

Asimismo, el color verde que se le atribuye no es casual. De acuerdo con el sitio especializado Space.com , esta característica se debe a la presencia de gases como el carbono diatómico, que emiten un brillo verdoso cuando interactúan con la radiación solar.

Beautiful comet C/2024 E1 (Wierzchos) and galaxy NGC 55. Imaged from Yass, Australia. 10 February 2026.

2026-02-10 T11:37 UTC. pic.twitter.com/3nkrtMZ589 — MMC Astro (@MMCAstronomy) February 11, 2026

Este fenómeno, aunque no es exclusivo de este cometa, contribuye a que destaque frente a otros cuerpos celestes.

¿Será visible el cometa verde C/2024 E1 Wierzchos desde la Tierra?

Actualmente, el cometa tiene una magnitud aproximada de +8.2, lo que significa que no puede verse a simple vista, según Space.com . Esto debido a que el ojo humano solo alcanza a distinguir objetos de hasta magnitud +6.5 en cielos muy oscuros, lejos de la contaminación lumínica.

Por otra parte, en condiciones ideales, podría observarse como una mancha difusa de luz utilizando binoculares potentes o un telescopio doméstico. Sin embargo, su ubicación complica la observación desde Estados Unidos, ya que el 17 de febrero se desplazará por la constelación austral de Grus y aparecerá a menos de 20 grados sobre el horizonte suroeste justo después del atardecer, antes de desaparecer rápidamente de la vista.

Con el paso de los días, el cometa se irá alejando del Sol y perderá brillo gradualmente, lo que limitará su visibilidad principalmente a observadores con equipo especializado.

