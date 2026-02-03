El cometa C/2026 A1 Maps se aproxima al Sol y ya puede seguirse desde el celular

El cometa C/2026 A1 Maps captó la atención de la comunidad astronómica tras ser descubierto el pasado martes 13 de enero de 2026 por el programa MAPS en Chile. Se trata de un sungrazer (o cometa rasante) del grupo Kreutz que se dirige a un perihelio extremadamente cercano al Sol, previsto para el 4 de abril. Este fenómeno estelar es conocido por rozar extremadamente próxima la superficie solar, generalmente a menos de 850,000 kilómetros.

Aunque no es visible a simple vista en febrero, su seguimiento ya genera entusiasmo en redes sociales y plataformas científicas, debido a la posibilidad de que incremente su brillo si sobrevive al paso solar.

¿Cómo rastrear el cometa C/2026 A1 (MAPS) desde tu celular esta semana?

El objeto presenta una magnitud cercana a 17, lo que impide su observación directa sin telescopio. Sin embargo, su posición puede seguirse en tiempo real desde aplicaciones móviles.

Esta accesibilidad permite que aficionados sigan su trayectoria sin equipo especializado, ampliando el interés público por la astronomía observacional.

Apps recomendadas para localizarlo fácilmente

Star Walk 2: Usa realidad aumentada para ubicar el cometa al apuntar el celular al cielo

SkySafari Plus o Pro: Permite cargar elementos orbitales actualizados para mayor precisión

TheSkyLive: Ofrece mapas interactivos, coordenadas y horarios desde el navegador móvil

Estas herramientas facilitan la divulgación científica y fomentan el aprendizaje autónomo.

¿Dónde se encuentra ahora y cuándo es mejor observarlo?

Constelación: Eridanus, con mejor visibilidad inicial desde el hemisferio sur

Horario: Visible tras el atardecer, bajo sobre el horizonte oeste-suroeste

Las condiciones locales y la contaminación lumínica influyen de forma decisiva.

Consejos prácticos para esta semana y el seguimiento futuro

Usa modo oscuro en apps para proteger la visión nocturna

Revisa actualizaciones frecuentes sobre su brillo

Considera fotografía de larga exposición con trípode

Los expertos advierten que muchos sungrazers se desintegran, pero abril podría ofrecer sorpresas si el cometa sobrevive.

