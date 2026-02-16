El rebrote de sarampión pone a prueba la cobertura de vacunación en EUA

Tras superar la barrera de los 900 casos a mitad de febrero, las autoridades intensifican las jornadas de inmunización del sarampión y advierten sobre la vulnerabilidad en comunidades con bajas tasas de vacunación.

El avance del sarampión en lo que va de 2026 ha puesto en jaque a los sistemas de salud pública. Según el último reporte actualizado al 16 de febrero, la cifra de contagios por sarampión ya supera los 910 casos confirmados, manteniendo una tendencia al alza que preocupa a los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC).

Expertos advierten que la disminución en las tasas de inmunización global ha dejado brechas críticas, permitiendo que una enfermedad que se consideraba bajo control resurja con fuerza en diversos focos geográficos.

En un intento de frenar la propagación, las instituciones de salud enfatizan que la vacuna triple viral (MMR) sigue siendo la herramienta de prevención más robusta.