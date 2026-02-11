Alerta por tormenta invernal en 10 estados de EUA: Cuáles serán los más afectados

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) amplió sus advertencias de tormenta invernal para varias regiones de Estados Unidos ante un sistema que podría dejar acumulaciones de nieve de hasta 11 pulgadas, especialmente en el noreste y zonas montañosas del oeste. Además de la nieve, se esperan vientos sostenidos de hasta 40 millas por hora (64 km/h), lo que podría reducir la visibilidad y complicar la movilidad.

Los estados bajo advertencia de tormenta invernal incluyen Nueva York, Nueva Inglaterra, California y partes del Medio Oeste, así como regiones montañosas donde se esperan las mayores acumulaciones. Las autoridades locales y estatales han emitido alertas sobre posibles interrupciones de vuelos, cierres de carreteras y riesgos de cortes de energía.

¿Qué condiciones meteorológicas se esperan en Estados Unidos este fin de semana?

Según el NWS, la tormenta invernal generará mezcla de nieve, lluvia helada y ventisca, lo que incrementa el riesgo en carreteras y áreas urbanas. La combinación de vientos fuertes y bajas temperaturas podría causar hielo en superficies expuestas, aumentando la probabilidad de accidentes.

En zonas elevadas, la nieve acumulada y la ventisca podrían generar cortes de energía y afectaciones en el transporte terrestre, por lo que las autoridades recomiendan mantenerse en casa si no es estrictamente necesario salir.

Tormenta amenaza viajes en el feriado de los Día de los Presidentes

Los pronósticos indican que la tormenta invernal podría impactar el noreste de Estados Unidos justo antes del feriado del Día de los Presidentes, previsto para el lunes 17 de febrero. El sistema amenaza con lluvia, nieve y ráfagas de viento , lo que podría complicar viajes, actividades al aire libre y eventos planeados durante el fin de semana largo.

Meteorólogos como Audrey Puente, de FOX 5 New York, señalan que la trayectoria exacta de la tormenta invernal aún es incierta, y que algunas áreas podrían recibir más efectos, como lluvias o vientos, que otras. Por ello, recomiendan a los residentes mantenerse atentos a las alertas locales y a las actualizaciones del clima durante el fin de semana.