Inspección obligatoria de autos en EUA: Qué estados la exigen y cómo aprobarla

En Estados Unidos, la inspección obligatoria de autos puede variar en cada estado, por lo que cada jurisdicción establece sus propios requisitos de seguridad y emisiones. Mientras algunos estados exigen revisiones periódicas para garantizar que los vehículos cumplan con las normas, otros solo aplican inspecciones al registrar autos usados o importados.

El propósito de la inspección técnica obligatoria es garantizar que los vehículos estén en condiciones seguras para circular y cumplan con los estándares ambientales.

Las revisiones pueden incluir el sistema de frenos, luces, dirección, suspensión, neumáticos y el sistema de emisiones según el estado. No pasar la inspección puede impedir la renovación de la matrícula y generar multas, por lo que la preparación del vehículo es clave.

¿Qué estados exigen la inspección técnica de autos y qué revisan?

La inspección técnica obligatoria de vehículos varía según cada estado. Algunos estados, como Nueva York, Carolina del Norte y Pennsylvania, exigen revisiones de seguridad anuales que incluyen frenos, luces, neumáticos, suspensión y dirección. Otros, como Delaware, Rhode Island y Mississippi, aplican inspecciones cada dos años para garantizar el cumplimiento de los estándares de seguridad.

En cuanto a las inspecciones de emisiones, California es el estado más estricto, con pruebas bienales que aplican en la mayoría de los condados debido a altos niveles de contaminación. Illinois, Connecticut y Texas también requieren controles de emisiones en áreas urbanas, especialmente en las grandes ciudades, donde los automóviles deben cumplir con límites de gases contaminantes establecidos por la ley ambiental federal.

¿Cada cuánto se debe tramitar la inspección obligatoria de autos en Estados Unidos?

Algunos estados no aplican inspecciones periódicas generales, pero sí exigen evaluaciones al registrar un vehículo usado o trasladado de otra jurisdicción. En estos casos, la revisión garantiza que los autos cumplan con los estándares de seguridad y emisiones antes de circular.

Conocer las reglas locales es fundamental, ya que los requisitos cambian no solo entre estados, sino también según la edad del vehículo y el tipo de combustible que utiliza.

No cumplir con estas normas puede generar sanciones, multas y problemas al renovar la matrícula. Mantenerse informado sobre los estados que exigen inspección técnica permite a los conductores preparar sus vehículos y evitar inconvenientes legales.

