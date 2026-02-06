Florida elimina la modalidad de pruebas en español del examen de conducir

El Departamento de Seguridad de Carreteras y Vehículos Motorizados de Florida (FLHSMV) en Florida informó que todos los exámenes de conducir dejarán de estar en español y se comenzarán a aplicar únicamente en inglés y sin intérprete.

La decisión entrará en vigor desde el 6 de febrero y aplica tanto para pruebas escritas como orales y prácticas en todas las categorías de licencias.

Today we announced a 60 day transition period for the new statewide driver license testing language policy. Beginning February 6, 2026, all exams in Florida will be administered only in English, but customers who scheduled appointments before that date will still be able to take… pic.twitter.com/SbE9pQoXt7 — Dariel Fernandez (@darielfernandez) February 6, 2026

Hasta ahora, muchos exámenes teóricos para licencias no comerciales se ofrecían en varios idiomas, incluido el español, y se permitía el uso de intérpretes. Con la nueva normativa, todas las pruebas, sin excepción, deberán presentarse en inglés y quedan prohibidos tanto los servicios de traducción como los materiales impresos en otros idiomas.

El FLHSMV indicó que la medida se implementa como parte de su compromiso con la seguridad vial, argumentando que un examen en un solo idioma ayuda a garantizar que quienes obtienen una licencia “ comprendan” con claridad las leyes y señales de tránsito en inglés.

¿Qué implica hacer el examen solo en inglés?

La obligatoriedad de rendir la prueba en inglés significa que quienes no dominen ese idioma deberán presentar el examen en esa lengua o posponer el proceso hasta adquirir las habilidades necesarias.

Las versiones en español, u otro idioma, serán eliminadas, así como los intérpretes que antes podían asistir en las pruebas orales.

El cambio también se extiende a los exámenes de habilidades prácticas, que antes podían incluir instrucciones o explicaciones en otros idiomas mediante intérpretes. A partir de ahora, estas pruebas deberán conducirse solo en inglés, lo que exige que el aspirante comprenda las instrucciones sin ayuda lingüística.

¿Por qué se tomó esta decisión y qué efectos podría tener?

Las autoridades del FLHSMV argumentan que un lenguaje “común” en las pruebas puede reducir malentendidos y contribuir a conductas más responsables en las vías públicas.

Sin embargo, la medida ha despertado preocupación en comunidades hispanas, y particularmente en zonas como el sur de Florida, donde la población hispanohablante representa una proporción significativa de residentes.