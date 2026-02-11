Drones antes que patrullas en Los Ángeles: Cómo cambian los tiempos de respuesta ante emergencias

El Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD, en inglés) ha comenzado a expandir significativamente su Programa Piloto de Drones como Primeras Respuestas (DFR, por sus siglas en inglés), con el objetivo de llegar a la escena de emergencias antes que los oficiales de patrulla. Estos drones, equipados con cámaras y sensores, permiten a los oficiales evaluar situaciones de riesgo en tiempo real y tomar decisiones más informadas antes de desplazarse físicamente al lugar.

Según reportes del LAPD, los drones pueden acortar varios minutos los tiempos de respuesta, especialmente en áreas congestionadas o de difícil acceso, lo que puede marcar la diferencia en incidentes críticos como accidentes, incendios o reportes de violencia. Aunque no reemplazan la labor de los oficiales, proporcionan información visual inmediata que mejora la seguridad de todos.

La iniciativa también busca proteger a los oficiales al ofrecer una vista previa de la escena antes de que lleguen patrullas y evaluar posibles riesgos, desde armas hasta obstáculos o multitudes.

Lea también: Tragedia en Los Ángeles: Auto impacta un negocio y mata a empleada latina

¿Cómo funcionan los drones que operan en emergencia y cuáles son los tiempos de respuesta?

El Programa Piloto de Drones como Primeras Respuestas del LAPD consiste en desplegar aeronaves no tripuladas inmediatamente después de recibir un llamado de emergencia, antes de que las patrullas puedan llegar al lugar. Los drones transmiten video en vivo y datos sobre la situación, lo que permite a los oficiales planear su llegada, asignar recursos y tomar decisiones más seguras.

En comparación con patrullas tradicionales, los drones pueden llegar varios minutos antes, especialmente en horas pico o en zonas con tráfico pesado. Por ejemplo, un dron puede sobrevolar y evaluar la escena en 3–5 minutos, mientras que la patrulla podría tardar 7–12 minutos según la ubicación y la congestión. Este tiempo extra es crítico para incidentes donde la información inmediata puede salvar vidas.

Sin embargo, según un comunicado de la LAPD, los drones no vienen a "sustituir" la presencia física de los oficiales. Su función es principalmente de evaluación y supervisión, no de intervención directa. Esto significa que, aunque llegan antes, los oficiales siguen siendo necesarios para atender la situación, realizar arrestos, brindar primeros auxilios o controlar multitudes.

¿Por qué la Policía de Los Ángeles busca implementar drones en emergencias?

El uso de drones ofrece ventajas claras en seguridad y eficiencia. De acuerdo con el sitio Los Ángeles Times, la capacidad de sobrevolar zonas de difícil acceso o congestionadas por el tráfico representa un cambio significativo en la manera en que se gestionan las emergencias urbanas.

Sin embargo, entre los desafíos se encuentran limitaciones de alcance, duración de la batería y condiciones climáticas adversas, que pueden afectar la efectividad de los drones.

A pesar de estos desafíos, el LAPD considera que la expansión del programa es una inversión en eficiencia, y planea integrar los drones de manera permanente en la estrategia de respuesta a emergencias, especialmente en zonas con muco tráfico o alta incidencia de delitos.

Lea también: Inspección obligatoria de autos en EUA: Qué estados la exigen y cómo aprobarla