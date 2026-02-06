Tragedia en Los Ángeles: Auto impacta un negocio y mata a empleada latina

Tres personas murieron, entre ellas una empleada latina, y al menos seis resultaron heridas luego de que un auto se estrellara contra un supermercado en Westwood, Los Ángeles, la tarde del jueves. El auto terminó dentro de la zona de panadería del establecimiento, donde se encontraban clientes y empleados en ese momento.

La empleada latina, de origen guatemalteco , fue identificada como Deris Renjo, de 42 años de edad. Su muerte ha generado conmoción entre la comunidad migrante del área. Las otras dos personas fallecidas (un hombre de 55 años y un hombre de 30 años) también se encontraban dentro del local cuando ocurrió el impacto, según confirmaron las autoridades.

Varias personas quedaron atrapadas bajo el auto, lo que obligó a los equipos de emergencia a realizar maniobras complejas para liberar a los heridos.

New video shows the moments after a car careens into a Westwood market, killing 3 and injuring a half-dozen others. First responders are seen trying to save multiple people. An update on the victims and the woman behind the wheel. Tonight at 11 from ABC7 https://t.co/9kuZpFCub5 pic.twitter.com/UL6ORcd8i2 — ABC7 Eyewitness News (@ABC7) February 6, 2026

¿Cómo ocurrió el accidente en la panadería de Westwood?

El Departamento de Policía de Los Ángeles informó que el incidente comenzó cuando el conductor del auto, identificado de forma preliminar como una mujer mayor, perdió el control en una calle cercana.

Tras impactar a un ciclista, el auto avanzó varios metros y atravesó la fachada del supermercado, llegando directamente a la zona de panadería, donde se concentraba parte del personal.

Los bomberos y paramédicos llegaron rápidamente al lugar y establecieron un área de atención de emergencia en el exterior del negocio. Algunas de las víctimas fueron trasladadas en estado grave a hospitales cercanos, mientras que otras recibieron atención en el sitio.

Las autoridades investigan si un problema médico de la conductora pudo haber influido en el accidente. Hasta el momento, el hecho es tratado como un accidente vial y no como un acto intencional.

