Auroras boreales iluminarán el cielo y podrá verse desde 11 estados de EUA

Un espectáculo de auroras boreales será visible esta noche en 11 estados de Estados Unidos luego de una potente tormenta solar. Científicos advierten que el fenómeno, poco común, dependerá de las condiciones climáticas y de la actividad geomagnética durante la noche.

De acuerdo con sitios web especializados, una tormenta solar registrada el fin de semana generó condiciones favorables para que auroras boreales puedan ser visibles. Esto abre la posibilidad de que millones de personas puedan observar el fenómeno sin necesidad de viajar a otras latitudes al sur del país.

Aunque la visibilidad no está garantizada en todos los puntos, los expertos siempre recuerdan que hay probabilidad real de que el evento pueda ser observado desde algunas zonas específicas.

¿En qué estados de Estados Unidos podrían verse las auroras boreales esta noche?

Los pronósticos indican que las auroras boreales en Estados Unidos podrían observarse en Alaska, así como en zonas del norte de Washington, Idaho, Montana, Wyoming, Dakota del Norte, Dakota del Sur, Minnesota, Wisconsin, Michigan y Maine.

Estos estados se encuentran dentro del rango donde la actividad geomagnética podría ser suficiente para hacer visible el fenómeno de las auroras boreales.

#ONStorm #ONwx 🔔 AURORA ALERT - 11 PM 🔔



If you have clear skies tonight, we could be in for a real treat. Conditions are favorable for the northern lights to be visible right now!



If you’re able to, get outside and take a look. We don’t know how long conditions will remain… pic.twitter.com/EeHvUipP75 — Instant Weather Ontario ❄️ (@IWeatherON) February 5, 2026

En la mayoría de los casos, las auroras boreales no cubrirán todo el cielo, sino que podrían aparecer como resplandores verdes o rojizos cerca del horizonte norte.

Los expertos recomiendan alejarse de ciudades y luces artificiales, ya que la contaminación lumínica puede dificultar la observación, incluso en estados donde el fenómeno esté previsto.

¿Cómo y cuándo observar las auroras boreales sin perderlas?

Las mejores horas para intentar ver las auroras boreales serán entre las 10:00 pm y las 2:00 am, cuando el cielo esté más oscuro y la actividad geomagnética alcance niveles más altos.

No se necesita equipo especial para observarlas a simple vista, aunque cámaras con modo nocturno pueden captar colores y formas que el ojo humano percibe con menor intensidad.