Florida anuncia feriado sorpresa para empleados estatales

El estado de Florida formalizó un nuevo feriado para sus empleados estatales al declarar el próximo Día de los Presidentes como un día extra de vacaciones.

La medida fue anunciada por el gobernador Ron DeSantis durante un evento relacionado con las festividades por el 250.º aniversario de la firma de la Declaración de Independencia de Estados Unidos. De esta forma, los trabajadores estatales tendrán un fin de semana largo adicional el lunes 16 de febrero.

Durante los feriados nacionales se decreta el cierre de oficinas estatales para permitir que los trabajadores puedan pasar tiempo con sus familias o aprovechar el descanso según sus necesidades.

As we celebrate our country’s 250th anniversary, Florida rejects the concerted efforts to malign our nation’s history, distort the principles of the founding, and demonize our founders. Today, I was proud to proclaim George Washington’s birthday a state holiday to honor America’s… pic.twitter.com/GQZEcEMFDw — Ron DeSantis (@GovRonDeSantis) January 30, 2026

¿Qué implica el nuevo feriado en Florida para trabajadores estatales?

La inclusión del Día de los Presidentes como feriado estatal significa que oficinas públicas, incluidos organismos centrales del gobierno de Florida, permanecerán cerradas el lunes 16 de febrero de 2026.

Aunque el Día de los Presidentes ha sido un feriado federal por décadas, la decisión de reconocerlo oficialmente a nivel estatal ajusta la lista de días de asueto pagado para trabajadores públicos del estado y responde a la celebración especial del semiquincentenario de la nación.

Este feriado adicional se suma a otros días libres ya contemplados en el calendario estatal, que tradicionalmente incluyen fechas como Año Nuevo, Día de Martin Luther King Jr., Memorial Day, Día de la Independencia, Labor Day, Thanksgiving y Navidad, entre otros establecidos por la ley estatal, según reportes.

Además, la ampliación del calendario de feriados este año forma parte de una serie de medidas que buscan dar más opciones de descanso a los empleados estatales, complementando días libres previos anunciados en 2025 que incluían cierres de oficinas alrededor de festividades de fin de año.