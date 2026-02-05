Ola de frío ártico en Florida provoca lluvia de iguanas congeladas vivas

Florida enfrenta una situación inusual tras la ola de frío que provocó que miles de iguanas verdes quedaran congeladas. Ante la magnitud del fenómeno, las autoridades emitieron una autorización excepcional para la eutanasia de los ejemplares que cayeron congelados de los árboles, mientras se evalúan los siguientes pasos a seguir con las autoridades medioambientales.

La Comisión de Conservación de Pesca y Vida Silvestre de Florida ( FWC , por sus siglas en inglés) respondió a la magnitud del fenómeno con una orden ejecutiva temporal que permitió a los residentes recolectar iguanas aturdidas sin necesidad de permisos y entregarlas en puntos designados para su manejo durante dos días.

I couldn't make this up if I tried…



Liberals are now comparing removing and humanely euthanizing invasive iguanas to ICE removing and deporting criminal illegal aliens…



I'm so fatigued by their stupidity… how about you? pic.twitter.com/h5arvqiYsA — Clerpatriot (@clerpatriot) February 5, 2026

En apenas 48 horas, se registraron miles de ejemplares entregados a la FWC. La agencia también advirtió a la población que no traslade los animales a sus casas, ya que algunas iguanas pueden recuperar movilidad cuando suben las temperaturas.

Muchos residentes incluso participaron activamente en la recolección, llevando iguanas congeladas por docenas a centros de recogida y colaborando con quienes realizaban esta labor en Florida.

Aunque este fenómeno no es completamente nuevo, ya que Florida ha experimentado frentes fríos que afectan a las especies tropicales en otras ocasiones, la intensidad y cantidad de iguanas “aturdidas por el frío” ha llamado especialmente la atención este año, generando no solo discusión entre los residentes sino también entre expertos sobre cómo manejar poblaciones de especies invasoras bajo condiciones climáticas extremas.

¿Por qué las iguanas caen de los árboles en Florida?

Las iguanas verdes son reptiles ectotérmicos, lo que significa que no regulan su temperatura corporal internamente. Cuando el termómetro baja de manera inesperada, como sucedió en esta tormenta , el cuerpo de las iguanas se enfría, su metabolismo se ralentiza y pierden el control de sus músculos.

Este estado, conocido como “cold-stunned” (aturdimiento por frío), las deja inmóviles y caen al suelo desde alturas considerables, pero no significa necesariamente que estén muertas. Muchos de estos reptiles pueden recuperar actividad cuando la temperatura sube nuevamente.

¿Cuántas iguanas resultaron afectadas por el frío en Florida?

La FWC informó que, en total, se retiraron miles de iguanas congeladas durante este frente frío en Florida, con más de 5,000 ejemplares entregados por la comunidad en diferentes puntos de recolección del estado.