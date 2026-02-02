Iguanas invaden Florida tras tormenta invernal y bajas temperaturas

El sur de Florida vivió un fenómeno inusual durante la reciente tormenta invernal. Cientos de iguanas verdes se han visto afectadas por la ola de frío ártico, lo que ha provocado que caigan de los árboles y queden inmóviles en calles y jardines. La situación ha sido descrita por algunos habitantes como “una invasión de iguanas”.

Especialistas explican que estas especies dependen del calor ambiental para mantener su metabolismo activo. Al enfrentarse a temperaturas inusualmente bajas, el cuerpo de la iguana se enfría, ralentizando su actividad muscular y provocando que pierda fuerza en sus extremidades, lo que las hace caer de las ramas, de acuerdo con reportes de Fox News.

La Comisión de Conservación de Pesca y Vida Silvestre de Florida (FWC, por sus siglas en inglés) implementó medidas para manejar la situación, incluyendo puntos de recolección y recomendaciones para los ciudadanos. La acción busca equilibrar la seguridad pública con la protección de los animales mientras dure la ola de frío.

El Servicio Nacional de Meteorología (NWS, por sus siglas en inglés) emitió un aviso de advertencia por temperaturas bajo cero y frío extremo en Miami y otras ciudades del sur de Florida. Las autoridades recomendaron extremar precauciones y proteger a mascotas, plantas y cultivos vulnerables a las bajas temperaturas.

¿Por qué hay una invasión de iguanas en Florida durante la tormenta invernal?

Las iguanas son reptiles ectotérmicos, lo que significa que dependen del entorno para regular su temperatura corporal. Cuando el aire se enfría rápidamente, su metabolismo disminuye y se vuelven lentas e incapaces de sostenerse en las ramas de los árboles.

El frío no solo afecta su movilidad, sino que también puede impactar la digestión y la circulación sanguínea. Las iguanas que caen permanecen inmóviles durante varias horas hasta que el sol o el aumento de la temperatura corporal permite que recuperen la actividad normal.

Investigadores locales observan que estos eventos permiten estudiar la adaptación de especies invasoras a condiciones extremas. El comportamiento de las iguanas ante bajas temperaturas ofrece información clave sobre su supervivencia y cómo podrían responder a futuras olas de frío invernales en Florida.