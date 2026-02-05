Nueva York despliega “chalecos morados” para proteger a inmigrantes: estas son sus funciones

La fiscal general de Nueva York, Letitia James, anunció una iniciativa para enviar observadores legales identificables con chalecos morados a las calles del estado para supervisar los operativos de los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) contra inmigrantes.

Según la fiscal general, los observadores usarán chalecos de seguridad de color morado fácilmente identificables y actuarán como testigos neutrales en el lugar de los hechos, registrando información que podría servir para evaluar si las acciones de las autoridades cumplen con la ley y, en su caso, sostener acciones legales futuras. Esta iniciativa se enmarca en el Proyecto de Observación Legal de la Oficina del Fiscal General de Nueva York.

¿Qué función tienen los chalecos morados y qué tareas realizarán en beneficio de los inmigrantes?

Los observadores que vestirán chalecos morados estarán compuestos por personal entrenado de la Oficina del Fiscal General y participarán voluntariamente en este proyecto.

Su función es estar presentes durante acciones de inmigración federal del ICE y eventos relacionados, como manifestaciones o protestas, para registrar información objetiva sobre lo que ocurre en el terreno.

Este equipo será enviado a zonas donde se reporten actividades de cumplimiento migratorio, y su labor consistirá en observar de forma segura, sin interferir en las acciones de los agentes. Su testimonio y la evidencia recopilada podrán ser utilizados posteriormente como parte de análisis legal, informes o posibles demandas si se detectan infracciones a la ley.

Además, la fiscal general ha invitado a residentes a entregar videos o pruebas sobre operaciones de inmigración a través de un portal seguro en línea, con la finalidad de complementar la labor de los observadores y ayudar a tener un panorama más amplio de lo que ocurre en las comunidades.

¿Qué implicaciones tiene la creación de los chalecos morados?

La creación del equipo de chalecos morados ocurre en medio de un aumento de las operaciones migratorias federales en varias partes del país, lo que ha generado tensión y debate sobre el alcance de las acciones de las autoridades de inmigración y la protección de los derechos civiles.

El proyecto también responde a incidentes recientes en otras ciudades, donde los operativos del ICE han sido señalados por violar el debido proceso y han desatado protestas, incluyendo la más reciente por la muerte del enfermero Alex Pretti, de 37 años, en Minneapolis.

La medida representa un enfoque estatal para garantizar que cualquier acción de las agencias federales “se ejerza dentro de los límites legales” y con respeto a los derechos humanos.