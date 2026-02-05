Las misteriosas “cartas de la muerte” que ICE deja a inmigrantes en sus vehículos

Agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) están dejando cartas con el as de picas o "cartas de la muerte" en vehículos de inmigrantes. Las cartas incluían información de oficinas locales y de los centros de detención, lo que ha generado alarma en vecindarios donde residen latinos.

Las cartas de la muerte aparecieron después de operativos de inmigración masivos del ICE, principalmente en Colorado y Minneapolis. El símbolo del as de espadas, presente en las cartas, tiene antecedentes históricos como señal de muerte o advertencia, incluso en contextos bélicos, lo que generó reacción inmediata en medios y políticos.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) abrió una investigación interna sobre las cartas de la muerte , mientras que legisladores demócratas exigieron una investigación independiente y medidas claras para garantizar que estas prácticas no se repitan en comunidades inmigrantes.

¿Qué representan las cartas de la muerte dejadas por ICE?

Las cartas de la muerte transmiten un mensaje simbólico claro. El as de picas, incluido en las cartas, se interpreta históricamente como símbolo de muerte o peligro. Su aparición en vehículos de inmigrantes, junto con información de ICE, indica que las cartas tenían un propósito de intimidación.

Organizaciones de derechos humanos advirtieron que estas cartas generan miedo y desconfianza en las comunidades latinas. Expertos explican que el uso de símbolos con carga violenta en contextos civiles puede “afectar psicológicamente a los destinatarios y sus familias”.

Aunque ICE no ha confirmado que las cartas de la muerte formen parte de un protocolo oficial, la combinación de símbolos históricos y detenciones selectivas refuerza la percepción de intimidación. Esto provocó presión mediática y política para investigar los hechos y garantizar rendición de cuentas.

¿Qué se sabe sobre la investigación en curso de las cartas de la muerte dejadas por el ICE?

Legisladores demócratas de Colorado emitieron una carta formal al DHS para exigir respuestas claras sobre las cartas de la muerte encontradas en vehículos luego de detenciones de inmigrantes en el condado de Eagle.

El grupo de legisladores incluye a figuras destacadas como los senadores Michael Bennet y John Hickenlooper, junto con representantes como Diana DeGette y Joe Neguse, entre otros, de acuerdo con ABC News.

En su escrito, los legisladores califican el uso de las cartas de la muerte como una táctica que “socava la confianza pública en las fuerzas del orden” y que plantea serias preocupaciones de derechos civiles. Además, solicitaron al DHS un informe detallado sobre la situación y que el Inspector General de la agencia estatal conduzca una investigación independiente sobre las acciones de los agentes involucrados.

Además, los legisladores demandan respuestas sobre si se han tomado medidas disciplinarias o correctivas contra los responsables y fijaron un plazo para recibir estas explicaciones antes del 13 de febrero.

