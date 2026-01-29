Filtran nuevo video de enfermero asesinado por el ICE

La tensión en Minneapolis aumenta tras la difusión en redes sociales de un nuevo video de Alex Pretti enfrentándose a agentes federales el pasado 13 de enero. Las imágenes documentan un altercado físico donde el enfermero patea un vehículo oficial y es sometido por los uniformados, un incidente ocurrido apenas 11 días antes de que fuera abatido fatalmente por las mismas fuerzas del ICE.

¿Qué pasó con los agentes migratorios que le dispararon a Alex Pretti?

Los oficiales de la Patrulla Fronteriza y de Aduanas involucrados en el tiroteo fatal del 24 de enero han sido puestos bajo licencia administrativa mientras el DHS investiga. La presión pública aumenta, con figuras del deporte como Steve Kerr y los Timberwolves exigiendo respuestas sobre la violencia de los operativos de inmigración (ICE) en la ciudad.

