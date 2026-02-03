Basura congelada y calles colapsadas: El nuevo problema que dejó la tormenta en Nueva York

La tormenta invernal que dejó más de un pie de nieve en Nueva York provocó la acumulación de toneladas de basura congelada en las calles, muchas sobre montones de nieve y hielo. El frío extremo ha retrasado el deshielo, lo que complica la labor de los equipos de recolección y mantiene pilas de residuos que podrían convertirse en un riesgo sanitario cuando finalmente se descongelen.

Vecinos de barrios como el Upper East Side, Upper West Side y el Bronx han expresado su preocupación por la acumulación de bolsas de basura, cartones y desechos orgánicos, de acuerdo con un reportaje de ABC News . La mezcla con nieve sucia ha atraído roedores y plagas, y existe temor de que los líquidos liberados al descongelarse puedan propagar bacterias y enfermedades.

El Departamento de Saneamiento de la Ciudad de Nueva York (DSNY, en inglés) ha explicado que la acumulación de nieve ha retrasado la recolección de residuos, dejando muchas calles con pilas visibles de basura. Los medios locales han reseñado que los equipos de recolección trabajan en turnos extendidos y han desplegado maquinaria para derretir nieve y abrir caminos, sin embargo, la magnitud del trabajo sigue siendo un desafío.

Riesgos sanitarios de la basura congelada en Nueva York

Expertos en salud pública advierten que, cuando la nieve y el hielo comiencen a derretirse, las bolsas de basura congeladas podrían liberar líquidos, olores y atraer aún más roedores e insectos, lo que podría aumentar el riesgo de infecciones y problemas respiratorios en las zonas afectadas.

La combinación de agua de deshielo con residuos en aceras y calles también genera superficies resbaladizas y condiciones insalubres, complicando la circulación de peatones y aumentando los riesgos de accidentes.

Los funcionarios locales recomiendan a los residentes seguir las indicaciones de recolección y no dejar basura fuera más tiempo del permitido.

Trabajo de recolección y esfuerzos de limpieza debido a la basura congelada en Nueva York

Los equipos del DSNY trabajan para reducir la acumulación de basura congelada, pero la cantidad de residuos es excepcionalmente alta debido a la tormenta invernal. En algunos barrios, la limpieza es más lenta, lo que genera frustración entre los vecinos.

Las autoridades han solicitado a la población cooperación y paciencia, recordando que la prioridad es asegurar que la basura se retire de forma segura y ordenada, evitando que se convierta en un problema mayor de salud pública a medida que aumenten las temperaturas y que ya está previsto que comience esta semana.