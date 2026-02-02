Los 11 estados de EUA donde es ilegal conducir con nieve

Conducir con nieve o hielo acumulado sobre el vehículo, especialmente en el techo, puede ser motivo de sanción en 11 estados de Estados Unidos. Las autoridades de tránsito alertan que esta práctica pone en riesgo a otros conductores, ya que bloques de nieve pueden desprenderse mientras el auto está en movimiento y provocar accidentes viales.

Las leyes que regulan esta situación están vigentes principalmente en estados con tormentas invernales, donde la acumulación de nieve es frecuente, de acuerdo con Fox News . Los estados que permiten multar a conductores por circular con nieve o hielo en el auto son Alaska, Connecticut, Georgia, Massachusetts, Michigan, New Hampshire, Nueva Jersey, Pensilvania, Rhode Island, Tennessee y Wisconsin.

En algunos de estos estados, como Pensilvania, las sanciones pueden ser especialmente severas si la nieve o el hielo se desprenden del vehículo y causan daños materiales o lesiones. En esos casos, las multas pueden alcanzar hasta $1,500 dólares, según la nota del medio de comunicación.

Las autoridades recalcan que durante la tormenta invernal que azota a Estados Unidos es importante limpiar el auto antes de conducir para evitar posibles sanciones.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Cómo se aplican las multas por conducir con nieve en el auto?

Las normas no se limitan únicamente al techo del vehículo. En los estados donde existen estas leyes, los conductores deben retirar la nieve y el hielo del parabrisas, las ventanas, los espejos, el capó, las luces y la placa del auto antes de manejar. Circular con cualquiera de estas áreas cubiertas puede considerarse una infracción de tránsito.

Asimismo, en varias jurisdicciones, los agentes pueden imponer multas incluso si no ocurre un accidente, siempre que la acumulación de nieve represente un riesgo para la seguridad vial.

En otros casos, la sanción se agrava cuando el hielo o la nieve desprendidos provocan choques, daños a otros vehículos o lesiones a personas en la vía o en las autopistas.

Las autoridades recuerdan que conducir con visibilidad reducida o con elementos que puedan desprenderse suele violar normas relacionadas con conducción peligrosa o negligente, por lo que las personas que incurran en estas faltan serán sujetas a sanciones dependiendo de la jurisdicción estatal.