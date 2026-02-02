6 semanas más de frío en EUA: Anuncian cuándo acabará el clima extremo

En el Día de la Marmota, la famosa tradición estadounidense volvió a llamar la atención. Al observar su sombra, la marmota predijo que Estados Unidos tendrá seis semanas más de invierno, lo que implica frío y clima extremo, además de nevadas y tormentas invernales que continuarán afectando al noreste, medio oeste y otras regiones de EEUU.

La prolongación del invierno significa que muchas zonas seguirán enfrentando acumulación de nieve y hielo, condiciones que podrían complicar la movilidad, aumentar los riesgos de accidentes y generar dificultades en la vida diaria de millones de personas. Las autoridades locales continúan recomendando a la ciudadanía extremar precauciones en carreteras y a limitar los desplazamientos innecesarios, en caso de que hayan nevadas.

Los expertos recuerdan que, aunque se trata de una tradición, la población debe prepararse para enfrentar un periodo prolongado de clima extremo.

¿Cuándo finalizará el invierno y clima extremo en Estados Unidos?

Si se cumple la predicción de la marmota, el invierno podría extenderse hasta aproximadamente mediados de marzo. Esto debido a que el Día de la Marmota se celebra el 2 de febrero.

Durante este tiempo, se espera que el clima y las temperaturas en EEUU se mantengan bajas y el frío y las nevadas continúen en gran parte del noreste y medio oeste del país.

Las autoridades insisten en que la población debe seguir las alertas locales y prepararse para un invierno prolongado.

La cifra de muertos por la tormenta invernal en Estados Unidos

Hasta la fecha, las recientes tormentas invernales han dejado decenas de víctimas mortales en Estados Unidos, principalmente debido a accidentes de tráfico, hipotermia y caídas sobre hielo. CBS News ha confirmado al menos 100 muertes causadas directamente por la tormenta invernal o accidentes relacionados con el clima extremo.

Los estados más afectados incluyen Nueva York, Pensilvania, Ohio y Michigan, donde la combinación de nieve acumulada, hielo y frío extremo ha generado graves riesgos para la población.