Frío extremo se mantendrá en Nueva York en semana entrante

El clima en Nueva York y la zona triestatal -que alberga también a Nueva Jersey y Connecticut- entrará en una nueva semana marcada por frío extremo persistente y sensaciones térmicas que pueden volverse peligrosas.

Las condiciones de alarma no son solo por lo que se siente en la piel, sino también por lo que repercute en la rutina, el bolsillo y la salud. En los últimos días la región ya vivió noches complicadas y el pronóstico se mantiene con aire gélido, viento e, incluso, nieve ligera en puntos específicos.

Con este escenario, la recomendación de autoridades y especialistas coincide en “no confiarse”, pues el riesgo está en la exposición y en el tiempo que se permanece a la intemperie.

#NYC está bajo el hielo y vive hoy una de sus nevadas más intensas ¡en años!❄️



📍 30 cm de nieve esperados, aproximadamente.

📍 Sensación térmica de -14 °C.

📍 Estado de emergencia declarado🥶.



A pesar del frío, las imágenes son espectaculares 🌨️❄️😍



📸 y 📹: Cortesía de… pic.twitter.com/zHsAou4S9F — EL IMPARCIAL (@elimparcialcom) January 25, 2026

En el reporte más reciente citado por meteorólogos se habló de sensaciones térmicas de hasta 20°F (-6°C) durante el día y cerca de -9°F (-22°C) por la noche, cifras que quizá para algunas personas acostumbradas a climas fríos no sea alarmante, pero no deja de ser una señal de alarma.

El peligro no es solo el número, más bien tiene que ver con la sensación térmica y la exposición prolongada.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Riesgo real del frío extremo en Nueva York

El impacto más inmediato del frío extremo es en la salud. Médicos recuerdan que las temperaturas muy bajas son especialmente peligrosas para ancianos y niños; además, por supuesto, para personas sin calefacción adecuada o que trabajan al aire libre. La hipotermia ocurre cuando la temperatura corporal cae por debajo de 95°F (35°C) y la congelación puede aparecer en piel expuesta en apenas 15 a 30 minutos en estas condiciones.

En lo cotidiano, el panorama de frío extremo cambia la manera de moverse por la ciudad. Durante la próxima semana, expertos recomiendan caminar menos y depender más del transporte, especialmente cuando el viento aprieta. A eso se suma la recomendación práctica de reducir el tiempo al aire libre, cubrir piel expuesta y anticipar traslados porque cualquier demora se siente el doble cuando la sensación térmica cae a niveles peligrosos.

Clima en Nueva York: cómo pega al trabajo y al costo de vida

En la vida laboral, el frío extremo en la ciudad de Nueva York se traduce sobre todo en tiempos de espera más elevados y cambios operativos, en especial para quienes trabajan en construcción, entregas, limpieza, mantenimiento y otros empleos de calle.

Cuando la temperatura se vuelve un factor de riesgo, el ritmo baja, se requieren más pausas, más capas de ropa y, en muchos casos, reacomodos de turnos para evitar exposición prolongada. Aunque no siempre haya una gran nevada, el hecho de exponerse a corrientes de viento y aire ártico puede complicar jornadas laborales.

En el costo de vida, el golpe más directo suele sentirse en el consumo de energía, ya que más horas de calefacción en casa y en negocios, aunado a más gastos en ropa térmica, guantes, botas, reposición de artículos de invierno, elevan considerablemente los costos de vida de las personas.

Por si fuera poco, se esperan vientos hacia la zona norte de 15 a 25 mph, con ráfagas de 35 a 45 mph en zonas costeras, lo que puede traer condiciones adversas y hasta inundaciones costeras menores.

En cuanto a lo ocurrido en los últimos días , el patrón ha sido de noches muy frías y continuidad del ambiente helado, con la atención puesta en una posible nieve ligera.