Ayudas económicas por frío extremo en Estados Unidos ante la tormenta invernal

Una tormenta invernal de gran magnitud comenzó este viernes 23 de enero y mantiene en alerta a amplias zonas de Estados Unidos. El fenómeno, considerado potencialmente histórico por su extensión y severidad, afecta especialmente al sur, el Medio Oeste y el norte del país, con temperaturas bajo cero y sensaciones térmicas que alcanzan hasta los -40 grados en ciudades como Chicago y Nueva York, según alertas del Servicio Meteorológico Nacional.

America, this could be The Big One™️



Winter Storm Fern, by the numbers:

• 40 states

• 2,300 miles

• 240 million people



Flight cancellations / delays (so far):

• Today — 846 / 14,260

• Saturday — 698 / 1,710

• Sunday — 43 / 212



Stay warm this weekend pic.twitter.com/ra51k8F5vt — Morning Brew ☕️ (@MorningBrew) January 23, 2026

El impacto del frente frío ha llevado al cierre de escuelas, advertencias por retrasos y cancelaciones de vuelos, y a la activación de planes de emergencia por parte de las principales compañías de energía . Estados como Texas, Arkansas, Luisiana, Mississippi, Oklahoma, Carolina del Norte y Carolina del Sur se encuentran entre los más afectados, con riesgo de apagones debido a la acumulación de hielo en líneas eléctricas y la posible caída de árboles sobre la infraestructura.

En este contexto, los programas de asistencia económica para calefacción y servicios básicos cobran especial relevancia para los hogares vulnerables durante el episodio de frío extremo.

¿Qué ayudas económicas están disponibles durante el frío extremo?

El principal programa federal es el LIHEAP (Low Income Home Energy Assistance Program), que brinda apoyo para cubrir costos de calefacción en los meses más fríos del año. Además, existen programas estatales complementarios que operan a través de agencias locales de asistencia energética.

Estas ayudas están diseñadas para evitar cortes de servicio y reducir el impacto económico de las facturas de energía durante eventos climáticos severos. En muchos estados, la asistencia se gestiona a nivel local, con fondos federales y estatales combinados, y puede incluir esquemas de pago especiales para deudas acumuladas con compañías reguladas.

¿Quién califica para recibir ayuda de calefacción en Estados Unidos?

El requisito principal para solicitar la asistencia es contar con un ingreso anual bruto igual o inferior al 175% del nivel federal de pobreza. Para una familia de cuatro integrantes, este límite se ubica en 56.262,50 dólares anuales.

Los criterios específicos pueden variar según el estado y el programa. En muchos casos, los apoyos están dirigidos a hogares de bajos ingresos, adultos mayores, personas con discapacidad y familias con niños pequeños. Existen estados donde el acceso a la ayuda no depende del estatus migratorio, aunque los requisitos de elegibilidad y la documentación solicitada pueden diferir según la jurisdicción y el tipo de asistencia.

¿Cómo aplicar rápido a LIHEAP y apoyos estatales?

El proceso de solicitud suele comenzar en línea, a través del portal del proveedor local de asistencia energética. Luego, es necesario agendar una cita para completar el trámite, que puede realizarse de forma presencial, telefónica o virtual.

La documentación requerida incluye, según el caso, las facturas de energía más recientes, comprobantes de ingresos de los últimos 30 días o de los últimos 12 meses, y documentos de identificación de los miembros del hogar. En estados como Ohio, quienes reciben la ayuda y mantienen deudas con empresas reguladas deben inscribirse en planes de pago autorizados, como el Plan de Pago por Porcentajes (PIPP).

Mientras tanto, empresas como Oncor, Entergy, OG&E y Santee Cooper informaron que mantienen equipos y personal en alerta máxima para sostener el suministro eléctrico durante la tormenta. Las autoridades recomiendan a la población informarse a través de canales oficiales y gestionar con rapidez las ayudas disponibles para atravesar el episodio de frío extremo.