Tormenta invernal en Estados Unidos activa estado de emergencia: cierres de escuelas y vuelos retrasados

Una tormenta invernal y un frente de frío extremo están afectando amplias zonas de Estados Unidos, especialmente en el Medio Oeste y el Norte, lo que ha provocado que autoridades locales cierren escuelas y adviertan sobre posibles retrasos y cancelaciones de vuelos en aeropuertos. El Servicio Meteorológico Nacional emitió alertas por temperaturas bajo cero, con sensación térmica de hasta -40 grados en áreas como Chicago y Nueva York.

Kathy Hochul, gobernadora de Nueva York, declaró estado de emergencia en Nueva York este viernes por la llegada de la ola de frío extremo que afectará a buena parte del estado. La medida, que entró en vigor de inmediato, contempla la activación de protocolos de emergencia, la movilización de equipos de limpieza y rescate, así como la coordinación entre distintas agencias estatales y locales.

¿Cuáles son las medidas de las escuelas ante la llegada de la tormenta invernal?

En Nueva York, Vincent Mamdani, comisionado interino del Departamento de Educación, afirmó que la ciudad aún espera la decisión final sobre si las escuelas operarán presencialmente o a distancia. Se informó que la información se daría a conocer el domingo al mediodía a partir del estado de emergencia.

En el área de Chicago, las Escuelas Públicas de Chicago (CPS) anunciaron la suspensión de todas las clases y actividades escolares este viernes tras prever condiciones peligrosas para alumnos y personal. La decisión se tomó en colaboración con agencias locales y se basó en un aviso de viento helado que puede causar congelación de piel expuesta en pocos minutos.

Muchos distritos suburbanos también cancelaron clases o cambiaron a aprendizaje a distancia, mientras continúa el paso de la tormenta invernal, y varios museos, bibliotecas y centros comunitarios cerraron sus puertas debido al clima.

Las autoridades educativas han pedido a padres y tutores que eviten desplazamientos no esenciales y verifiquen con sus distritos la lista actualizada de cierres.

¿Cómo afecta la tormenta invernal a aeropuertos y transporte en Estados Unidos?

La tormenta invernal está provocando retrasos y cancelaciones en aeropuertos en diferentes regiones del país. Las temperaturas bajo cero y la formación de hielo complican las operaciones, afectando la movilidad de vuelos nacionales e internacionales y causando demoras que impactan a miles de pasajeros.

Los viajeros que planean volar durante los próximos días deben monitorear el estado de sus vuelos antes de dirigirse al aeropuerto, ya que las aerolíneas ajustan horarios o cancelan itinerarios cuando las condiciones representan riesgo para la seguridad. Algunos aeropuertos ofrecen actualizaciones en tiempo real y opciones de reprogramación para los pasajeros afectados.

Autoridades locales y federales han reiterado que mantener a la población informada y segura es la prioridad durante la ola de frío y la tormenta invernal, recomendando a las familias tomar precauciones adicionales para proteger a niños y adultos del clima extremo, evitando viajes innecesarios y siguiendo las indicaciones de los servicios de emergencia.