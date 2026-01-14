YouTube refuerza controles parentales para limitar el uso de Shorts en menores

YouTube anunció la implementación de nuevos controles parentales orientados a reforzar la seguridad digital de niños y adolescentes, en un contexto de creciente preocupación internacional por el tiempo que los menores pasan en plataformas de redes sociales. Las medidas se enfocan especialmente en el consumo de YouTube Shorts, el formato de videos cortos de la plataforma.

.@youtube is where teens come to watch what they love.



Over the last decade, we’ve been focused on building tailored products for our youngest viewers.



Today we’re sharing a few updates to help parents tailor their family’s YouTube experience, especially for teens. They’ll… pic.twitter.com/UTYEYmRX47 — Neal Mohan (@nealmohan) January 14, 2026

La compañía, propiedad de Google , informó que los padres ahora podrán establecer límites específicos sobre el tiempo que las cuentas infantiles y juveniles dedican a ver Shorts. Esta opción permite configurar un temporizador diario, con el objetivo de reducir el consumo prolongado de contenidos mediante desplazamientos continuos.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Cómo funcionan los nuevos límites de tiempo en YouTube Shorts?

A través de las cuentas vinculadas, los adultos responsables podrán definir cuánto tiempo puede un menor acceder a Shorts. Una vez alcanzado el límite establecido, el contenido deja de estar disponible. Además, YouTube habilitó la posibilidad de bloquear completamente Shorts, de forma temporal o permanente, lo que resulta útil en situaciones puntuales, como períodos de estudio o preparación para exámenes con material educativo.

Entre las nuevas funciones también se incluyen recordatorios personalizados para la hora de dormir y avisos para tomar descansos. Estas notificaciones buscan fomentar hábitos de consumo más equilibrados y pueden ser activadas tanto para cuentas de menores como para usuarios adultos, que también tienen la opción de autogestionar sus propios límites.

¿Qué cambios habrá en la gestión de cuentas familiares?

YouTube adelantó que en las próximas semanas actualizará el proceso de inicio de sesión en su aplicación móvil. La mejora permitirá alternar de forma más sencilla entre cuentas de adultos y niños, facilitando la supervisión sin afectar el uso personal del algoritmo de recomendaciones.

Estas novedades se suman a los controles parentales ya existentes para adolescentes, que incluyen la supervisión de actividad en canales propios cuando crean contenido. La medida se alinea con prácticas adoptadas por otras plataformas como TikTok, Instagram, Facebook y Snapchat. Además, YouTube recordó que el año pasado incorporó tecnología de estimación de edad para identificar cuentas de adolescentes y ofrecer experiencias acordes a su etapa etaria.