Favorito en EUA: Más del 30% de los shorts de YouTube es contenido basura generado con IA

La presencia de contenido generado por inteligencia artificial de baja calidad en YouTube es mayor de lo que perciben muchos usuarios. Un estudio elaborado por la plataforma de edición de video Kapwing concluyó que más del 20% de los shorts disponibles en la red social corresponden a material creado con IA de forma descuidada, con el objetivo principal de acumular visualizaciones y suscriptores. Además, el informe señala que un 33% del contenido analizado entra en la categoría conocida como “brainrot”, definida como videos compulsivos, repetitivos y sin sentido, frecuentemente producidos con herramientas automatizadas.

El análisis se basó en una revisión de los 100 canales de YouTube más populares en cada país, con el fin de identificar cuáles utilizaban inteligencia artificial en la creación de sus videos. Posteriormente, Kapwing recopiló datos sobre visualizaciones, número de suscriptores e ingresos anuales estimados para evaluar el alcance y la popularidad de este tipo de contenido.

Metodología y comportamiento del algoritmo

Como parte del estudio, Kapwing creó una cuenta nueva de YouTube para observar qué tipo de contenido se mostraba sin influencia de recomendaciones personalizadas. En este contexto, se necesitaron 16 shorts para que apareciera el primer video considerado como contenido basura generado por IA. A partir de ese punto, la frecuencia aumentó de forma sostenida.

De los primeros 500 Shorts mostrados, 104, equivalentes al 21%, fueron clasificados como contenido de baja calidad generado con inteligencia artificial. Otros 165 videos, es decir, el 33%, fueron catalogados directamente como basura o “brainrot”. Según el informe, este patrón sugiere que el algoritmo tiende a amplificar este tipo de material cuando detecta altos niveles de interacción.

Alcance global del contenido generado con IA

El estudio también analizó el consumo de este tipo de videos a nivel internacional. España encabezó la lista como el país con mayor número de personas suscritas a canales de tendencia basados en IA, con más de 20 millones de usuarios. Sin embargo, Estados Unidos no se quedó atrás y ocupó el tercer lugar como consumidor fiel de este contenido basura y en segundo lugar, Egipto.

El canal de IA más popular identificado por Kapwing es Bandar Apna Dost, de origen indio, que acumula más de 2.070 millones de visualizaciones y genera ingresos anuales estimados en $4,25 millones de dólares, lo que refleja el alto potencial de monetización de este contenido.

Plataformas, consumo y perspectivas

El informe señala que YouTube prioriza aquello que considera atractivo para la audiencia, lo que indica un consumo sostenido de este tipo de videos. Para los creadores, las herramientas de IA permiten producir contenido a bajo costo o de forma gratuita, lo que facilita su proliferación.

Aunque plataformas como Meta y Pinterest avanzan en el etiquetado de contenido generado por IA y algunas tecnologías ya permiten detectarlo, el estudio destaca que mientras exista demanda por parte de los usuarios, no hay incentivos claros para reducir la presencia de este tipo de material en las plataformas digitales.