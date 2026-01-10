Google incorpora una bandeja de entrada en Gmail con IA que te evita abrir y revisar cada correo

Google presentó este martes un adelanto del futuro de Gmail con nuevas funciones impulsadas por inteligencia artificial , en un contexto en el que el servicio de correo electrónico supera los 3.000 millones de usuarios activos mensuales. Las novedades incluyen Vistas Generales con IA para la búsqueda de correos y el anuncio de una próxima “Bandeja de Entrada con IA”, que se implementará de manera progresiva.

Al igual que ocurre en el buscador google.com, las Vistas Generales con IA en Gmail permiten realizar preguntas y obtener respuestas generadas automáticamente, sin necesidad de abrir correos individuales o revisar extensas cadenas de mensajes. Esta función comienza desde la barra de búsqueda, que ahora invita a “Obtener respuestas de Gmail”.

Búsquedas con lenguaje natural y resúmenes automáticos

La nueva experiencia de búsqueda está diseñada para reemplazar la lógica tradicional basada en palabras clave. En su lugar, los usuarios pueden formular consultas en lenguaje natural, como preguntar por un proveedor que envió un presupuesto en un período determinado. El sistema, impulsado por el razonamiento avanzado de Gemini, analiza la bandeja de entrada y resume de forma instantánea la información relevante.

Durante el proceso, la búsqueda tradicional continúa cargándose mientras Gmail examina la solicitud, revisa los mensajes y genera una vista general. Estas respuestas hacen referencia a hilos previos y los citan para brindar contexto y trazabilidad de la información.

Las Vistas Generales con IA en la búsqueda de Gmail comienzan a desplegarse para los suscriptores de Google AI Pro y Ultra. En paralelo, los resúmenes que aparecen al abrir un hilo de correo electrónico seguirán siendo gratuitos para todos los usuarios del servicio.

Nuevas herramientas de escritura y corrección asistidas por IA

Otra de las funciones anunciadas es un corrector avanzado que va más allá de la detección de errores tipográficos. Este sistema evalúa los borradores en términos de gramática, tono, estilo, claridad y estructura. Los posibles errores o mejoras se subrayan, y Gmail puede sugerir ajustes en la elección de palabras, simplificación de oraciones extensas, correcciones ortográficas o versiones más concisas del texto.

Esta herramienta de revisión también estará disponible para los suscriptores de AI Pro y Ultra, inicialmente en la versión web de Gmail. El objetivo es ofrecer asistencia editorial integrada directamente en la redacción de correos electrónicos.

Así funcionará la nueva Bandeja de entrada con IA

La próxima Bandeja de Entrada con IA se mostrará junto a la lista tradicional de correos. En la versión web, el icono correspondiente aparecerá sobre la Bandeja de entrada en el panel lateral. Esta vista busca ofrecer un resumen personalizado con la información más relevante, priorizando datos clave en lugar de mensajes completos.

La interfaz incluirá un saludo inicial, un contador y la hora de la última actualización. En la primera sección se mostrarán tareas sugeridas, como facturas, recordatorios u otras acciones de corto plazo. Gmail destacará en negrita lo que se debe hacer y permitirá acceder a los correos originales.

También se incluirán temas pendientes para ponerse al día, acompañados de viñetas con contexto adicional. Todas estas funciones están impulsadas por Gemini 3. En materia de privacidad, Google reiteró que el contenido del espacio de trabajo personal no se utiliza para entrenar modelos de IA y que los datos se procesan en un entorno diseñado con foco en la privacidad. Las funciones de IA pueden desactivarse en cualquier momento. La AI Inbox llegará primero a usuarios Trusted Testers y se expandirá en los próximos meses.