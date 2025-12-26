Ahora podrás cambiar tu nombre de usuario en tu cuenta de Gmail sin crear una nueva

Google comenzó a probar una nueva función que permitiría a los usuarios cambiar el nombre de usuario de su dirección de Gmail. Según documentación de soporte actualizada recientemente, la herramienta habilita la modificación de la parte inicial del correo electrónico, es decir, el texto que aparece antes de “@ gmail.com ”.

El despliegue se está realizando de forma discreta, sin anuncios oficiales en el blog de la compañía ni comunicados públicos. India es el primer mercado donde se detectó la disponibilidad de esta opción, y los primeros reportes indican que la función se gestiona desde la configuración de la cuenta de Google, no directamente desde Gmail.

Qué permite y qué no permite la nueva función de Gmail

La función experimental permite cambiar el nombre de usuario asociado a una cuenta de Gmail, pero con limitaciones claras. No es posible convertir una dirección de Gmail en un dominio distinto ni reutilizar nombres de usuario que ya estén ocupados por otros usuarios.

El cambio se limita exclusivamente al identificador previo al dominio “@gmail.com”. Esto implica que la estructura general de la cuenta se mantiene y no se habilitan dominios personalizados ni combinaciones ya registradas.

Impacto en la identidad digital del usuario

Las direcciones de Gmail forman parte de la identidad digital de millones de personas. La posibilidad de modificar el nombre de usuario ofrece una alternativa para quienes mantienen direcciones creadas hace años, con apodos antiguos, combinaciones numéricas o formatos que ya no resultan adecuados para contextos personales o profesionales.

Hasta ahora, la única solución para cambiar ese identificador era crear una nueva cuenta desde cero, lo que implicaba migrar correos, archivos y suscripciones, o bien gestionar varias cuentas en paralelo.

Conservación de correos, Drive y suscripciones

Uno de los aspectos centrales de esta función es que permite actualizar el nombre de usuario sin perder el contenido asociado a la cuenta. Los correos electrónicos, archivos almacenados en Google Drive y suscripciones activas permanecen intactos tras el cambio.

Esto evita la necesidad de reenviar mensajes entre cuentas o alternar direcciones para distintos usos, simplificando la gestión del correo electrónico.

Google no confirmó si esta función se desplegará de forma global ni cuándo podría hacerlo. Tampoco se ha informado si existirá un límite en la cantidad de veces que se podrá cambiar el nombre de usuario, ni cómo se gestionarán los inicios de sesión de servicios de terceros vinculados a la dirección original.