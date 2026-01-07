Intentaron huir de la captura: Revelan golpes, escondites y errores fatales de Nicolás Maduro y su esposa

Nuevos detalles sobre la captura de Nicolás Maduro continúan saliendo a la luz tras la operación realizada por Estados Unidos que derivó en su detención y posterior traslado a ese país. Funcionarios estadounidenses señalaron que el mandatario venezolano y su esposa, Cilia Flores, resultaron lesionados en la cabeza al intentar huir en el momento en que fuerzas especiales ingresaron al lugar donde se encontraban.

De acuerdo con la información revelada a autoridades y legisladores estadounidenses, la pareja intentó escapar de forma apresurada a través de una estructura con una puerta metálica de seguridad. Sin advertir la baja altura del acceso, ambos se "golpearon la cabeza contra el marco", lo que provocó su caída instantes antes de ser reducidos por los agentes.

Tras el incidente, los efectivos estadounidenses procedieron a asegurar a Maduro y Flores y les brindaron atención básica en el lugar. Posteriormente fueron trasladados bajo custodia a Nueva York , donde quedaron a disposición de la justicia federal para enfrentar los cargos presentados en su contra.

Detención, lesiones y repercusiones del operativo

Durante su primera comparecencia ante un tribunal federal en Estados Unidos, Flores se presentó con vendajes visibles, mientras que fuentes oficiales señalaron que las lesiones sufridas por ambos fueron consideradas menores, aunque requirieron valoración médica preventiva tras el procedimiento de captura.

La defensa legal de Flores solicitó evaluaciones adicionales, al argumentar que los golpes ocurrieron durante el operativo. Autoridades estadounidenses sostienen que el uso de la fuerza fue limitado y que la asistencia médica se otorgó conforme a los protocolos establecidos.

Información confirmada en instancias reservadas a legisladores estadounidenses indica que el episodio fue incluido en los informes internos sobre el operativo, el cual continúa generando repercusiones políticas y diplomáticas a nivel internacional.

Maduro y Flores permanecen detenidos en Nueva York, donde enfrentan cargos federales por narcotráfico y otros delitos graves, los cuales ambos niegan. El gobierno de EEUU ha reiterado que la operación no tuvo como objetivo un cambio de régimen, aunque el impacto del caso sigue marcando la agenda regional.