Bienes incautados a Nicolás Maduro: aviones, mansiones, autos y propiedades en EUA y Dominicana

La captura del mandatario venezolano Nicolás Maduro, quien ahora permanece recluido en una cárcel de Estados Unidos , ha generado interrogantes sobre su fortuna y los bienes que posee, supuestamente distribuidos a nivel mundial bajo su nombre y a través de presuntos testaferros.

Muchos de estos activos ya han sido incautados en años anteriores. En 2025, las autoridades de EEUU anunciaron la incautación de bienes calculados en más de $700 millones de dólares, cifra que se considera solo una parte del patrimonio acumulado por Maduro en más de dos décadas de control político en Venezuela bajo el chavismo.

Suiza anuncia que congela durante 4 años los bienes de Nicolás Maduro y de otras personas vinculadas a él para evitar que "puedan transferirse" fuera del país https://t.co/qPigBWcj07 — Europa Press (@europapress) January 5, 2026

La fiscal general estadounidense, Pamela Bondi, describió estas incautaciones como parte de una ofensiva contra una red criminal global , afirmando que la acción legal responde a actividades atribuidas a Maduro y sus allegados, a quienes Estados Unidos vincula con narcotráfico y crimen organizado.

Bienes incautados por Estados Unidos

Entre los activos incautados a Maduro y personas cercanas se encuentran:

Dos aviones privados de alto valor.

de alto valor. Varias casas y mansiones , incluyendo propiedades en Florida y una residencia de lujo en República Dominicana .

, incluyendo propiedades en y una residencia de lujo en . Una granja de caballos para cría y entrenamiento.

para cría y entrenamiento. Nueve vehículos de alta gama , entre ellos modelos de marcas de lujo.

, entre ellos modelos de marcas de lujo. Joyas y dinero en efectivo de elevado valor.

Incautaciones previas y otros activos

Previamente, en 2024, Estados Unidos también incautó un avión privado valorado en $13 millones de dólares que se hallaba en República Dominicana y atribuía a vinculaciones con Maduro.

Además, diversos reportes de organismos internacionales y medios especializados señalan que el mandatario venezolano podría poseer varias residencias en Miami, en zonas exclusivas como Coral Gables y Sunny Isles Beach, así como vínculos con negocios de minería ilegal de oro y otras actividades señaladas en investigaciones internacionales.