Fortuna de Nicolás Maduro asciende a $2.000 millones de dólares pero él afirma que su salario es de $100

El patrimonio atribuido a Nicolás Maduro y a su familia ha sido estimado por medios internacionales en cifras que alcanzan cientos de millones de dólares . Investigaciones periodísticas publicadas en Europa y América Latina señalan que la fortuna vinculada al mandatario venezolano podría ubicarse entre 200 y más de $2.000 millones de dólares, según documentos judiciales, reportes financieros y activos investigados o bloqueados en el exterior, una cifra que dista mucho de lo que él mismo ha afirmado es su salario.

🔴 #AHORA | Nicolás Maduro: “No he sido, no soy ni quiero ser magnate multimillonario. No he tenido, no tengo ni quiero tener bienes de fortuna. No me inspira acumular hoteles, casinos ni riquezas” pic.twitter.com/iKE2lZ7gcI — El Cooperante (@El_Cooperante) September 15, 2025

Estas estimaciones contrastan con el salario que el propio Maduro ha declarado públicamente percibir como presidente de Venezuela, el cual ha cifrado en torno a 100 dólares mensuales. De acuerdo con los reportes, la diferencia entre ese ingreso oficial y los montos asociados a propiedades, cuentas bancarias y fondos congelados por autoridades extranjeras ha sido uno de los ejes centrales de las investigaciones difundidas por la prensa internacional, basadas en actuaciones judiciales fuera del país y no en balances patrimoniales oficiales.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Estimaciones sobre el patrimonio familiar de Nicolás Maduro

Según reportes publicados por medios como El Universo, Vozpópuli y El Economista, distintas investigaciones sitúan la fortuna atribuida a Nicolás Maduro y a su familia en cifras muy superiores a los ingresos oficiales que el propio mandatario ha afirmado percibir como salario presidencial. En entrevistas y apariciones públicas, Maduro ha señalado en reiteradas ocasiones que su remuneración mensual equivale a alrededor de $100 dólares.

Sin embargo, los reportes periodísticos contrastan esas declaraciones con investigaciones que apuntan a la existencia de propiedades, cuentas bancarias y activos financieros vinculados al entorno familiar del presidente venezolano. Estas estimaciones surgen de expedientes judiciales, documentos financieros y actuaciones de autoridades extranjeras, principalmente en Europa.

Los medios aclaran que no existe un balance patrimonial público presentado por Maduro o por su familia que confirme o desmienta de forma directa estas cifras, por lo que las estimaciones se basan exclusivamente en información recabada por investigaciones externas.

Bienes incautados y fondos congelados en el extranjero

Uno de los puntos centrales de los reportes es la actuación de autoridades financieras de distintos países, entre ellos Suiza . De acuerdo con información difundida por N+ y otros medios internacionales, ese país europeo ordenó el congelamiento de fondos vinculados a Nicolás Maduro en el marco de investigaciones por presuntas irregularidades financieras.

Estas medidas incluyeron el bloqueo de cuentas y activos que, según las autoridades suizas, estarían relacionados con el entorno del mandatario venezolano. Las acciones se inscriben en políticas de control financiero internacional destinadas a prevenir el uso del sistema bancario para operaciones irregulares.

Los bienes incautados y el dinero congelado han sido mencionados como parte del patrimonio atribuido a la familia presidencial en los reportes periodísticos, aunque las autoridades no han publicado un monto total consolidado de estos activos.