Fortuna de Nicolás Maduro asciende a $2.000 millones de dólares pero él afirma que su salario es de $100

Medios internacionales informan sobre la fortuna atribuida a Nicolás Maduro y su familia, en contraste con su salario declarado y activos investigados.

Nicolás Maduro
Nicolás Maduro, asiste a un saludo de fin de año a las fuerzas militares en La Guaira, Venezuela, el 28 de diciembre de 2025. Palacio de Miraflores/Folleto vía REUTERS. ATENCIÓN EDITORES: ESTA IMAGEN HA SIDO PROPORCIONADA POR UN TERCERO
Enlace Latino

Escrito por:  Luz Santacruz

El patrimonio atribuido a Nicolás Maduro y a su familia ha sido estimado por medios internacionales en cifras que alcanzan cientos de millones de dólares . Investigaciones periodísticas publicadas en Europa y América Latina señalan que la fortuna vinculada al mandatario venezolano podría ubicarse entre 200 y más de $2.000 millones de dólares, según documentos judiciales, reportes financieros y activos investigados o bloqueados en el exterior, una cifra que dista mucho de lo que él mismo ha afirmado es su salario.

Estas estimaciones contrastan con el salario que el propio Maduro ha declarado públicamente percibir como presidente de Venezuela, el cual ha cifrado en torno a 100 dólares mensuales. De acuerdo con los reportes, la diferencia entre ese ingreso oficial y los montos asociados a propiedades, cuentas bancarias y fondos congelados por autoridades extranjeras ha sido uno de los ejes centrales de las investigaciones difundidas por la prensa internacional, basadas en actuaciones judiciales fuera del país y no en balances patrimoniales oficiales.

Estimaciones sobre el patrimonio familiar de Nicolás Maduro

Según reportes publicados por medios como El Universo, Vozpópuli y El Economista, distintas investigaciones sitúan la fortuna atribuida a Nicolás Maduro y a su familia en cifras muy superiores a los ingresos oficiales que el propio mandatario ha afirmado percibir como salario presidencial. En entrevistas y apariciones públicas, Maduro ha señalado en reiteradas ocasiones que su remuneración mensual equivale a alrededor de $100 dólares.

Sin embargo, los reportes periodísticos contrastan esas declaraciones con investigaciones que apuntan a la existencia de propiedades, cuentas bancarias y activos financieros vinculados al entorno familiar del presidente venezolano. Estas estimaciones surgen de expedientes judiciales, documentos financieros y actuaciones de autoridades extranjeras, principalmente en Europa.

Los medios aclaran que no existe un balance patrimonial público presentado por Maduro o por su familia que confirme o desmienta de forma directa estas cifras, por lo que las estimaciones se basan exclusivamente en información recabada por investigaciones externas.

Bienes incautados y fondos congelados en el extranjero

Uno de los puntos centrales de los reportes es la actuación de autoridades financieras de distintos países, entre ellos Suiza . De acuerdo con información difundida por N+ y otros medios internacionales, ese país europeo ordenó el congelamiento de fondos vinculados a Nicolás Maduro en el marco de investigaciones por presuntas irregularidades financieras.

Estas medidas incluyeron el bloqueo de cuentas y activos que, según las autoridades suizas, estarían relacionados con el entorno del mandatario venezolano. Las acciones se inscriben en políticas de control financiero internacional destinadas a prevenir el uso del sistema bancario para operaciones irregulares.

Los bienes incautados y el dinero congelado han sido mencionados como parte del patrimonio atribuido a la familia presidencial en los reportes periodísticos, aunque las autoridades no han publicado un monto total consolidado de estos activos.

