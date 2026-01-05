Elon Musk activa internet gratis en Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro

La empresa SpaceX , propiedad del multimillonario Elon Musk, anunció que ofrece acceso gratuito a su servicio de internet satelital Starlink en Venezuela hasta el próximo 3 de febrero. La medida fue comunicada el domingo a través de un mensaje publicado en la red social X y se da en un contexto de alta tensión política y militar en el país por la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos.

In support of the people of Venezuela 🇻🇪 https://t.co/JKxOFWsikP — Elon Musk (@elonmusk) January 4, 2026

Según informó la compañía, “ Starlink proporcionará acceso gratuito de banda ancha a la gente de Venezuela hasta el 3 de febrero, garantizando conectividad continua”. El anuncio fue respaldado por Musk.

Anuncio de SpaceX y respaldo de Elon Musk

El comunicado de SpaceX fue breve y se centró en garantizar la conectividad durante las próximas semanas. La empresa no ofreció detalles adicionales sobre la implementación del servicio ni sobre eventuales extensiones del beneficio más allá de la fecha anunciada.

El respaldo público de Musk reforzó la visibilidad del anuncio, que rápidamente se difundió entre usuarios venezolanos y medios internacionales. La oferta de acceso gratuito se presenta como una alternativa en un escenario marcado por interrupciones y limitaciones en los servicios tradicionales de telecomunicaciones.

La decisión se conoció luego de una serie de ataques aéreos de Estados Unidos en territorio venezolano y de la detención de Nicolás Maduro , quien fue trasladado a Nueva York para enfrentar cargos por conspiración narco-terrorista. Durante el fin de semana, instalaciones civiles y militares en Caracas, así como en los estados Miranda, Aragua y La Guaira, fueron blanco de bombardeos que precedieron a la captura del mandatario.

Barreras económicas para acceder al servicio Starlink

Pese a que el acceso a la red no tendrá costo mensual hasta el 3 de febrero, el anuncio generó escepticismo entre la población debido a las condiciones económicas necesarias para utilizar el servicio. Para conectarse a Starlink es obligatorio adquirir un kit de hardware que incluye una antena y un router.

Grok, el asistente de inteligencia artificial integrado en X, explicó públicamente que el equipo tiene un costo aproximado de $500 dólares. Esta cifra representa una barrera significativa en un país donde, para diciembre de 2025, el salario mínimo se ubicaba alrededor de medio dólar mensual. El propio asistente reconoció que el precio del hardware supone un “desafío” y sugirió explorar opciones de financiamiento externas.

Qué es Starlink y cómo funciona el sistema satelital

Starlink es el servicio de internet satelital de SpaceX basado en una constelación de miles de satélites en órbita baja. Su objetivo es ofrecer conexión de banda ancha de alta velocidad y baja latencia, especialmente en zonas sin acceso a infraestructura tradicional como la fibra óptica.

El sistema funciona mediante una antena parabólica que se orienta al cielo para comunicarse con los satélites y un router que distribuye la señal en el lugar de uso. La conexión viaja desde el equipo del usuario a los satélites y luego a estaciones terrestres. SpaceX ofrece distintas versiones del hardware, incluyendo opciones fijas y modelos portátiles diseñados para movilidad.