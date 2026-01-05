Nuevo alivio fiscal en EUA: hasta $12.500 dólares libres de impuestos por horas extra

Estados Unidos puso en marcha un nuevo alivio fiscal tras la aprobación de una reforma tributaria que reduce la carga impositiva sobre los ingresos obtenidos por trabajo en horas extra. La medida, ya vigente, permite exonerar hasta $12.500 dólares del ingreso imponible anual en la declaración federal, siempre que se cumplan los requisitos establecidos por la ley.

Our working families tax cuts- including No Tax on Tips, No Tax on Overtime, & Lower Taxes on Social Security recipients- will result in the largest tax refund season EVER next Spring.



Every Democrat voted against this, as Republicans are fighting to make life more affordable. pic.twitter.com/oca21qsYsi — Mike Johnson (@MikeJohnson) December 23, 2025

El beneficio se conoce como “ No Tax on Overtime ” y está diseñado para aliviar el impacto fiscal del trabajo extendido. No se trata de una condonación directa de deudas tributarias existentes, sino de una reducción del ingreso sujeto a impuestos, lo que puede traducirse en un menor monto a pagar o en un mayor reembolso al momento de declarar. Los aportes al Seguro Social y a Medicare continúan aplicándose sin cambios.

Quiénes pueden acceder al beneficio fiscal por horas extra

El alivio fiscal está dirigido a trabajadores no exentos que reciben pagos por horas extra conforme a la normativa laboral federal. Incluye a empleados por hora y a ciertos asalariados que cumplen condiciones específicas. Para calificar, es necesario percibir horas extra calificadas, declarar impuestos de manera individual, como jefe de hogar o en conjunto, y no superar los límites de ingresos fijados por la reforma.

La exoneración se ajusta según el ingreso bruto ajustado modificado (MAGI). En el caso de personas que declaran solas o como jefe de hogar, la reducción comienza a partir de los $150.000 dólares y desaparece por completo desde los $275.000. Para las parejas que presentan declaración conjunta, la reducción inicia en los $300.000 dólares y se elimina totalmente a partir de los $550.000.

Vigencia, topes y requisitos para aplicar la exoneración

La reducción por horas extra no puede aplicarse por encima de esos límites de ingresos. Además, el monto máximo de la exoneración puede ser mayor en declaraciones conjuntas, de acuerdo con lo previsto en la ley.

El beneficio rige desde la temporada fiscal 2025 y se extenderá hasta 2028, salvo que el Congreso decida prorrogarlo. Para acceder, las horas extra deben estar correctamente informadas por el empleador en la documentación fiscal correspondiente.