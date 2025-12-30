Devoluciones de hasta $8.000 dólares: EITC un beneficio para familias de bajos ingresos en EUA

El Crédito Tributario por Ingreso del Trabajo ( EITC , por sus siglas en inglés) es uno de los beneficios fiscales más relevantes para trabajadores y familias con ingresos bajos o moderados en Estados Unidos. Se trata de un crédito reembolsable, lo que significa que no solo reduce la obligación tributaria, sino que también puede generar devoluciones de miles de dólares aun cuando no se adeuden impuestos , siempre que se presente la declaración anual.

Según el Servicio de Impuestos Internos (IRS), millones de contribuyentes acceden cada año a este beneficio, aunque un porcentaje significativo lo pierde por desconocimiento. Para el año fiscal 2025, el EITC contempla montos actualizados y nuevos límites de ingresos que determinan quiénes pueden solicitarlo.

Qué es el Crédito por Ingreso del Trabajo y cómo funciona

El EITC está diseñado para beneficiar a personas que obtienen ingresos por trabajo dependiente o independiente. Al ser un crédito reembolsable, puede derivar en una devolución de dinero una vez cumplida la obligación fiscal, lo que lo diferencia de otras deducciones o créditos no reembolsables.

Para acceder al EITC es obligatorio presentar una declaración de impuestos , incluso si los ingresos fueron bajos o no existe obligación formal de declarar. El crédito se solicita a través del formulario 1040 o 1040-SR y, en caso de tener hijos que califiquen, también se debe completar el Anexo EIC.

Requisitos generales de elegibilidad

Para calificar al Crédito por Ingreso del Trabajo, los contribuyentes deben cumplir condiciones básicas. Entre ellas, contar con ingresos provenientes del trabajo, tener un número de Seguro Social válido y ser ciudadano estadounidense o extranjero residente durante todo el año fiscal.

También se exige cumplir con los límites de ingresos establecidos y no ser reclamado como dependiente en la declaración de otra persona. En el caso de quienes no tienen hijos que califiquen, deben tener entre 25 y 64 años y haber residido en Estados Unidos al menos la mitad del año.

Tener hijos que cumplan los requisitos puede aumentar el monto del crédito. Para ser considerados elegibles, los hijos deben ser menores de 19 años, o de 24 si son estudiantes a tiempo completo, y haber vivido con el contribuyente más de la mitad del año. Además, no deben presentar una declaración conjunta con otra persona.

Límites de ingresos y montos del crédito en 2025

Para el año fiscal 2025-2026, el EITC puede otorgar hasta $8.046 dólares a familias con tres o más hijos que califiquen. Los límites de ingresos varían según el estado civil y la cantidad de hijos declarados. En el caso de parejas casadas que presentan en conjunto, el ingreso máximo permitido alcanza los $68.675 dólares, mientras que para personas solteras sin hijos el límite es de $19.104 dóalres.

El monto máximo del crédito se reduce progresivamente a medida que aumentan los ingresos. Además, los ingresos por inversiones no pueden superar los USD 11.950 durante el año.

El IRS aplica controles estrictos sobre las solicitudes del EITC. Las reclamaciones negligentes o fraudulentas pueden derivar en multas, intereses, sanciones económicas y la pérdida temporal o prolongada del derecho a solicitar el crédito. Estas penalidades no se aplican a errores administrativos o matemáticos, pero sí a la presentación de información incorrecta de forma deliberada.