GUARD y GLOBE: los programas piloto de Medicare sobre precios de medicamentos en EUA para 2026

El gobierno de Estados Unidos anunció recientemente la puesta en marcha de dos programas piloto orientados a reducir los costos de los medicamentos cubiertos por Medicare. Las iniciativas, que comenzarán en 2026 y 2027, buscan alinear los precios que paga el sistema estadounidense con los de países económicamente comparables, según informaron los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid ( CMS ).

Ambos programas, denominados Guarding US Medicare Against Rising Drug Costs (GUARD) y Global Benchmark for Efficient Drug Pricing (GLOBE), evaluarán nuevos esquemas de reembolso para determinados medicamentos cubiertos por las Partes D y B de Medicare. El objetivo es analizar el impacto de estos modelos en los gastos que enfrentan los beneficiarios, incluidos copagos, tarifas fijas y coseguro.

Programa GLOBE: enfoque en medicamentos de alto costo

El modelo GLOBE estará centrado en ciertos medicamentos cubiertos por la Parte B de Medicare, que incluye tratamientos para el cáncer, enfermedades autoinmunes, trastornos oculares y condiciones hormonales. De acuerdo con CMS, este programa utilizará datos de precios internacionales para calcular los reembolsos de los fabricantes y establecer los costos de bolsillo de los pacientes cuando los precios en Estados Unidos superen los de otros países comparables.

GLOBE prevé iniciar el 1 de octubre de 2026 y extenderse hasta 2031. El modelo probará acuerdos directos con fabricantes para determinados fármacos, con el fin de medir si una reducción en el precio de adquisición para Medicare se traduce en menores gastos para los beneficiarios. En su fase inicial, el programa se aplicará a un grupo limitado de medicamentos y regiones.

GUARD: control del crecimiento de precios en la Parte D

El segundo piloto, GUARD, se enfocará en los medicamentos cubiertos por la Parte D de Medicare, que corresponde al beneficio de medicamentos recetados para uso ambulatorio a través de planes privados aprobados por el programa. Este modelo utilizará precios de referencia internacionales para determinar los reembolsos de los fabricantes y los costos de bolsillo de los pacientes.

Según lo informado, GUARD comenzará el 1 de enero de 2027 y se mantendrá hasta el 31 de diciembre de 2031. A diferencia de GLOBE, este programa evaluará un sistema más amplio destinado a limitar el crecimiento de los precios de ciertos medicamentos, con el propósito de evitar incrementos que superen significativamente la inflación.

Las autoridades señalaron que ambos programas tendrán un alcance acotado y gradual. El diseño piloto permitirá a CMS analizar su funcionamiento antes de considerar una posible ampliación, así como medir su impacto en los beneficiarios de Medicare y en el gasto del programa.