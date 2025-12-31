Recortes fiscales en EUA: nueve estados bajarán el impuesto sobre la renta en 2026

Nueve estados de Estados Unidos reducirán su impuesto sobre la renta individual a partir del 1 de enero de 2026, de acuerdo con un análisis reciente de la Tax Foundation . La medida forma parte de una tendencia iniciada durante la pandemia, cuando el aumento de los presupuestos estatales, impulsado por la ayuda federal, abrió espacio para recortes fiscales tributarios progresivos.

Several states are heading into 2026 with income tax cuts already scheduled to take effect, setting up changes to paychecks, revenue forecasts, and legislative tax debates as the new year begins. https://t.co/TTTpTAJwYC pic.twitter.com/PXq1CXFEo8 — Tax Notes (@TaxNotes) December 29, 2025

Desde octubre, nueve estados no aplican ningún impuesto sobre la renta individual. En otros casos, las reducciones buscan disminuir las tasas existentes de manera escalonada. Mientras algunos sectores sostienen que estos cambios pueden favorecer el crecimiento económico y la competitividad, organizaciones no partidistas han señalado que la reducción de ingresos fiscales podría afectar la financiación de servicios públicos como la educación.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Indiana

En Indiana, la tasa fija del impuesto sobre la renta individual bajará del 3% al 2,95% a comienzos de 2026. Está previsto otro descenso hasta el 2,9% en 2027.

Georgia

Georgia reducirá su tasa del impuesto sobre la renta del 5,19% en 2025 al 5,09% en 2026. El plan contempla recortes anuales de 0,10 puntos hasta llegar al 4,99%.

Kentucky

Kentucky reducirá su tasa del 4% al 3,5% el 1 de enero de 2026. El ajuste responde a un mecanismo legal que permite reducciones graduales si se cumplen determinados indicadores fiscales.

Montana

Montana bajará su tasa marginal máxima del 5,9% al 5,65% en 2026 y al 5,4% en 2027. La ley también amplía el acceso al tramo impositivo más bajo.

Misisipí

El impuesto sobre la renta individual en Misisipí disminuirá del 4,4% en 2025 al 4% en 2026. Se trata de la etapa final de un plan plurianual que prevé reducciones adicionales hacia 2030.

Ohio

Ohio avanzará hacia una tasa fija del 2,75% para ingresos no comerciales superiores a $26.050, frente al 3,125% actual.

Nebraska

Nebraska reducirá su tasa del 5,2% al 4,55% en 2026, como parte de un proceso que apunta al 3,99% en 2027, según la Tax Foundation.

Oklahoma

En Oklahoma, la tasa marginal máxima descenderá del 4,75% al 4,5% desde enero, junto con la consolidación de los tramos impositivos.

Carolina del Norte

La tasa fija del impuesto sobre la renta en Carolina del Norte bajará del 4,25% al 3,99% en 2026 y se aplicará por igual a todos los contribuyentes.

Además, algunos contribuyentes podrían registrar ahorros adicionales por cambios federales recientes, incluidos ajustes en deducciones fiscales, que podrían reflejarse en reembolsos más altos durante el próximo año.