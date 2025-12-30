Merck y Roche entre las farmacéuticas que acordaron con Trump reducción de costos en EUA

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció junto a nueve grandes compañías farmacéuticas una serie de acuerdos destinados a reducir los costos de medicamentos en el país. Los compromisos alcanzados buscan bajar los costos para el programa Medicaid y para las personas que pagan en efectivo , en un contexto en el que los precios de los fármacos en EUA suelen ser considerablemente más altos que en otras naciones desarrolladas.

.@POTUS: "As of today, 14 out of the 17 largest pharmaceutical companies have now agreed to drastically lower drug prices for their American patients... This represent the greatest victory for patient affordability in the history of American healthcare by far." pic.twitter.com/k8O6WlzG31 — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) December 19, 2025

Durante una conferencia en la Casa Blanca, Trump sostuvo que el país dejaba de “subvencionar al mundo entero” con precios elevados, al tiempo que reiteró su presión sobre la industria para que los valores internos se alineen con los de mercados comparables. En promedio, los pacientes estadounidenses pagan casi tres veces más por medicamentos recetados que los consumidores de otros países ricos.

Empresas incluidas y alcance de los acuerdos

Las compañías que firmaron los acuerdos son Merck, Bristol Myers Squibb, Amgen, Gilead, GSK, Sanofi, Genentech —filial estadounidense de Roche—, Boehringer Ingelheim y Novartis. Se trata de actores clave de la industria farmacéutica global, con una amplia cartera de medicamentos de uso frecuente en Estados Unidos.

Según funcionarios de la administración, cada empresa reducirá los precios de la mayoría de los medicamentos que vende a Medicaid, el programa de salud para personas de bajos ingresos. Los acuerdos también contemplan rebajas en precios de pago en efectivo y directo al consumidor, además del lanzamiento de nuevos medicamentos en Estados Unidos a valores iguales a los de otros países desarrollados. A cambio, las farmacéuticas obtendrían una exención de tres años frente a posibles aranceles.

Impacto en Medicaid, pagos en efectivo y mercado

Los analistas han señalado que Medicaid, que representa cerca del 10% del gasto total en medicamentos en Estados Unidos, ya accede a descuentos significativos que en algunos casos superan el 80%. Aun así, la Casa Blanca afirmó que los nuevos acuerdos podrían generar “ahorros masivos” en medicamentos de uso generalizado.

Para los pacientes que pagan en efectivo, parte de los medicamentos podría comercializarse a través del sitio TrumpRx.gov, que redirige a los consumidores a las plataformas directas de las farmacéuticas. No obstante, la mayoría de los estadounidenses con seguro médico continúa pagando copagos o coaseguros basados en precios de lista, por lo que el impacto de este canal sería limitado para ese grupo.

Reacción del mercado y compromisos adicionales

Tras los anuncios, las acciones de varias farmacéuticas subieron entre 1% y 3%, ya que los inversores interpretaron que los acuerdos reducen la probabilidad de controles de precios más estrictos. Analistas destacaron que las compañías ya aplican descuentos posventa relevantes y que el efecto financiero de las rebajas sería acotado.

Además de los recortes de precios, las empresas se comprometieron a aplicar precios de “nación más favorecida” en futuros lanzamientos, invertir más de 150.000 millones de dólares en Estados Unidos en investigación y fabricación, y realizar aportes a la reserva estratégica de medicamentos del país.