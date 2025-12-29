Acuerdo por filtración de datos en Watson Clinic Florida permite a pacientes reclamar hasta $75.000 dólares

Los estadounidenses afectados por una violación de datos vinculada a Watson Clinic , una clínica de salud con sede en Florida , pueden acceder a compensaciones económicas tras un acuerdo judicial de 10 millones de dólares. El caso se originó luego de que se denunciara una filtración de información confidencial de pacientes, descubierta en febrero de 2024, que habría podido evitarse con medidas de ciberseguridad más robustas.

Watson Clinic creates $10M fund for patients whose data was exposed https://t.co/WgW6c9dQJA — The Ledger (@theledger) November 23, 2025

La clínica no admitió responsabilidad ni irregularidades, pero aceptó el acuerdo con el objetivo de evitar litigios prolongados. Los administradores del acuerdo ya notificaron a las personas que podrían ser elegibles para recibir pagos, los cuales varían según el tipo y el nivel de exposición de la información comprometida.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Detalles de la violación de datos y el acuerdo

De acuerdo con los demandantes, el incidente involucró la filtración de información privada sensible, incluidos números de Seguro Social. La demanda sostuvo que Watson Clinic no implementó medidas suficientes para prevenir el acceso no autorizado a los datos de sus pacientes.

Aunque la institución negó haber actuado de forma indebida, el acuerdo establece un fondo destinado a compensar a los afectados. Los pagos se asignarán de manera diferenciada, según la naturaleza de los datos expuestos y las consecuencias sufridas por cada miembro del grupo.

Montos de compensación disponibles para los afectados

El acuerdo contempla compensaciones que pueden alcanzar hasta $75.000 dólares en los casos más graves. Las personas cuyas imágenes con rostro completo y áreas sensibles fueron publicadas en la red oscura pueden reclamar el monto máximo. Otras categorías incluyen pagos de $40.000, $10.000, $7.500, $5.000 o $100 dólares, dependiendo de si la exposición fue parcial, si involucró solo zonas sensibles o si se trató de información no sensible.

Además, todos los miembros del grupo pueden reclamar hasta 500 dólares por pérdidas ordinarias de su propio bolsillo, como gastos de monitoreo de crédito o cargos de comunicación. Las pérdidas extraordinarias pueden alcanzar hasta 6.500 dólares e incluyen la compensación por tiempo perdido.

Plazos y pasos para presentar el reclamo

Para recibir una compensación, los miembros del grupo deben presentar un formulario de reclamo antes del 5 de febrero de 2026. La fecha límite para excluirse del acuerdo, en caso de haber sido incluido automáticamente, es el 6 de enero.

Los pagos se realizarán una vez celebrada la audiencia de aprobación final del acuerdo, programada para el 9 de marzo. Las reclamaciones deben presentarse a través del enlace habilitado por los administradores del acuerdo.