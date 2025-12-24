Medicaid en EUA: Latinos no ciudadanos también pueden acceder a este servicio

Medicaid es un programa público de salud en Estados Unidos diseñado para brindar cobertura médica a personas y familias con ingresos limitados. Es financiado de manera conjunta por el Gobierno federal y los gobiernos estatales, lo que implica que su aplicación, beneficios y requisitos pueden variar según el estado donde resida el solicitante.

This week, @NEGovOffice became the first state to launch new community engagement requirement efforts to help lift able-bodied Medicaid recipients out of poverty and protect taxpayer dollars. pic.twitter.com/IRUwe93Mva — MedicaidGov (@MedicaidGov) December 19, 2025

El objetivo principal del programa es facilitar el acceso a servicios médicos básicos y especializados a poblaciones vulnerables, incluyendo niños, mujeres embarazadas, adultos mayores y personas con discapacidades, siempre que cumplan con los criterios establecidos.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Qué es Medicaid y qué servicios cubre

Medicaid cubre una amplia gama de servicios de salud considerados esenciales. Entre ellos se incluyen consultas médicas, atención hospitalaria, servicios de emergencia, controles preventivos, exámenes, tratamientos y, en algunos casos, cuidados a largo plazo. Cada estado define el alcance específico de la cobertura, respetando los lineamientos federales mínimos.

Debido a esta estructura, los beneficios pueden diferir de un estado a otro, así como los ingresos máximos permitidos para calificar. Sin embargo, el programa mantiene como eje central la atención médica accesible para personas con recursos económicos limitados.

Elegibilidad de Medicaid según el estatus migratorio

La posibilidad de acceder a Medicaid está directamente relacionada con el estatus migratorio de la persona solicitante. Los inmigrantes con estatus legal pueden ser elegibles, aunque en muchos casos deben cumplir con un período de espera de cinco años desde la obtención de su estatus. Existen excepciones a esta regla para ciertos grupos, como refugiados, asilados y otras categorías humanitarias.

Las personas indocumentadas no califican para Medicaid completo. No obstante, pueden acceder a Medicaid de emergencia, que cubre únicamente situaciones médicas urgentes y que ponen en riesgo la vida. Además, en algunos estados, los niños pueden recibir cobertura médica a través del Programa de Seguro Médico Infantil (CHIP), independientemente de su estatus migratorio.

Cómo y dónde solicitar Medicaid o CHIP

La inscripción en Medicaid o CHIP se realiza a través de las agencias estatales de salud o mediante los portales oficiales del gobierno de Estados Unidos. El proceso requiere información personal, comprobantes de ingresos, residencia y estatus migratorio, según corresponda.

A diferencia del mercado de seguros de salud, Medicaid y CHIP permiten la inscripción durante todo el año. Una vez presentada la solicitud, la agencia estatal evalúa la elegibilidad y notifica al solicitante sobre su aprobación o rechazo, así como sobre el tipo de cobertura disponible.