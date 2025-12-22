Viajar a EUA: Conoce los documentos que se solicitan para cruzar la frontera desde México en Navidad

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés) confirmó que durante las fiestas navideñas aumenta de forma considerable el flujo de viajeros que ingresan al país desde México, por lo que es necesario que los visitantes tengan sus documentos al día al momento de cruzar la frontera.

Además, revisar las restricciones vigentes y conocer los motivos por los que se puede negar la entrada a Estados Unidos son clave para tener un viaje seguro y sin contratiempos durante esta temporada.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Documentos necesarios para cruzar la frontera de Estados Unidos

Para ingresar legalmente a Estados Unidos durante las vacaciones de Navidad, la CBP señala que los viajeros deben portar documentos vigentes y en buen estado, adecuados al tipo de cruce —terrestre, aéreo o marítimo— y a su estatus migratorio.

Entre los documentos más comunes se encuentran el pasaporte y la visa correspondientes, así como la tarjeta de residente permanente (Formulario I-551) para quienes cuenten con este estatus. En casos donde la residencia esté en trámite, también puede requerirse un permiso de viaje anticipado (Formulario I-512).

La CBP recomienda además llevar una licencia de conducir válida como identificación secundaria, así como permisos especiales si se transportan productos animales, vegetales o medicamentos. En este último caso, los fármacos deben estar en su envase original y acompañados de una receta médica a nombre del viajero.

Recomendaciones clave antes de viajar en temporada alta

Las autoridades migratorias aconsejan revisar previamente el proceso de inspección a través del sitio oficial cbp.gov/travel, donde se detalla la información actualizada para viajeros internacionales. También es fundamental verificar que los boletos de transporte coincidan exactamente con el nombre que aparece en el pasaporte u otro documento oficial.

Otro punto importante es declarar todos los artículos al momento de ingresar al país y consultar con anticipación la lista de objetos prohibidos o restringidos, especialmente en lo relacionado con alimentos, bebidas y productos de origen animal o vegetal.

Durante las fiestas decembrinas, los tiempos de espera pueden ser más largos, por lo que la CBP sugiere planear el viaje con margen suficiente y mantener toda la documentación a la mano para agilizar el proceso de revisión.

Motivos por los que la CBP puede negar la entrada a Estados Unidos

La Secretaría de Relaciones Exteriores de México (SRE, por sus siglas en español) recomienda que el pasaporte tenga al menos seis meses de vigencia al momento de viajar, ya que este es uno de los requisitos que suelen revisarse con mayor rigor.

Las autoridades estadounidenses pueden negar el ingreso o cancelar una visa si detectan irregularidades, como haber vivido o trabajado previamente en EE.UU. sin autorización, intentar ayudar a otras personas a cruzar sin documentos o transportar artículos prohibidos, como armas, explosivos o drogas.

Asimismo, no declarar montos superiores a US$10,000 en efectivo al cruzar la frontera puede derivar en sanciones graves. Por ello, la CBP insiste en que cumplir con las normas migratorias y aduaneras es fundamental para evitar problemas legales y garantizar un ingreso seguro al país durante las fiestas navideñas.