Ingresos por propinas quedan exentos de impuestos y otros cambios fiscales para 2026 en EUA

A partir de enero de 2026 entrarán en vigencia modificaciones relevantes en el código tributario de Estados Unidos , que impactarán en la declaración de impuestos correspondiente a los ingresos obtenidos durante 2025. Las nuevas disposiciones incluyen ajustes en la tributación de propinas y horas extras, incrementos en créditos fiscales y deducciones, así como la expiración de algunos incentivos vigentes.

Estos cambios se producen en un contexto marcado por presiones económicas para los hogares estadounidenses, con variaciones en el consumo y en la situación laboral. Las medidas abarcan tanto beneficios temporales como ajustes permanentes que deberán considerarse en las próximas declaraciones fiscales.

Exenciones y deducciones que comenzarán a aplicarse en 2026

Entre las principales novedades figura la exención de hasta $25,000 dólares en ingresos por propinas del impuesto federal sobre la renta, una medida temporal incluida en la One Big Beautiful Bill Act (OBBBA) y vigente para los años fiscales 2025 a 2028. El beneficio se reduce gradualmente para contribuyentes con ingresos brutos elevados y podrá solicitarse al presentar la declaración de 2025.

La misma ley introduce una exención parcial para el pago de horas extras, que permite excluir hasta $12,500 dólares del impuesto federal, o $25,000 dólares en declaraciones conjuntas. También se incrementa la deducción estándar para 2026, que pasa a $32,200 dólares para parejas casadas que declaran juntas, $16,100 dólares para contribuyentes solteros y $24,150 dólares para jefes de familia.

A partir de 2026 se suma una nueva deducción adicional para personas mayores de 65 años, con un valor de $6,000 dólares, o hasta $12,000 dólares para declaraciones conjuntas, sujeta a límites de ingresos. Además, el límite de deducción por impuestos estatales y locales (SALT) se eleva temporalmente a $40,000 dólares para contribuyentes con ingresos inferiores a $500,000 dólares.

Créditos fiscales, beneficios ampliados y deducciones que cambian

El crédito tributario por hijo aumentará de $2,000 a $2,200 dólares de forma permanente para los ingresos de 2025, aplicable en las declaraciones presentadas a comienzos de 2026. También se incorpora una nueva deducción caritativa permanente por encima del límite estándar, de $1,000 dólares para contribuyentes individuales y $2,000 dólares para declaraciones conjuntas.

En contraste, algunos beneficios fiscales expirarán. Los incentivos federales para mejoras de eficiencia energética en viviendas, como el Crédito para Mejoras de Viviendas con Eficiencia Energética y el Crédito de Energía Limpia Residencial, finalizarán el 1 de enero de 2026. Asimismo, las deducciones por pérdidas de juego quedarán limitadas al 90 % de las ganancias obtenidas.

La OBBBA también amplía los beneficios de las Cuentas de Ahorro para la Salud (HSA), ajustando criterios de elegibilidad y cobertura a partir de 2026. En paralelo, los planes educativos 529 permitirán retiros anuales más altos para gastos de educación primaria y secundaria, con un límite que se duplicará hasta los 20.000 dólares desde enero.