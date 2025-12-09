Se necesitan más de $12,000 dólares de fondo de emergencia en Nueva York

La incertidumbre laboral , exacerbada por recientes despidos masivos en tecnología y finanzas, impulsa a miles de residentes de Nueva York a fortalecer sus fondos de emergencia. En este contexto, una investigación de GOBankingRates calculó cuánto dinero requiere un habitante promedio del estado para subsistir durante un trimestre completo sin ingresos, cubriendo únicamente necesidades esenciales.

El estudio se basó en datos de la Encuesta de Gastos del Consumidor de 2023 de la Oficina de Estadísticas Laborales, considerando solo gastos indispensables como vivienda, alimentos, servicios públicos y combustible. Según los resultados, un residente promedio del estado de Nueva York necesita aproximadamente $12,158 dólares para cubrir tres meses de gastos básicos. Esta cifra se traduce en un gasto mensual cercano a los $4,052 dólares, un monto significativo que subraya el alto costo de vida, especialmente en áreas metropolitanas como Manhattan, Brooklyn y Queens.

Nueva York: El cuarto estado con mayor costo de vida

El informe de GOBankingRates posiciona a Nueva York como el cuarto estado que exige el mayor monto de ahorro para cubrir tres meses de necesidades básicas. Aunque el cálculo utiliza el promedio estatal, se advierte que los condados de la Ciudad de Nueva York manejan costos habitacionales muy superiores al promedio.

La cifra de $12,158 dólares está solo por debajo de los tres estados más caros del ranking:



Massachusetts: $13,723 dólares



$13,723 dólares California: $13,830 dólares



$13,830 dólares Hawái: $17,980 dólares (Encabeza la lista, impulsado por sus elevados costos de vivienda y logística).

El análisis ofrece un panorama útil para dimensionar la presión económica que enfrentan los neoyorquinos en relación con sus vecinos. Por ejemplo, Nueva Jersey requiere un fondo de emergencia de aproximadamente $11,186 dólares y Connecticut, unos $10,953 dólares, ambos ligeramente por debajo del nivel neoyorquino. La investigación también pone en perspectiva la situación con estados de menor costo; Oklahoma figura como el más asequible, donde tres meses de gastos básicos requieren solo unos $8,358 dólares.

Estrategias para construir y proteger su fondo de ahorro

Ante la posibilidad de recesión económica y la volatilidad del mercado laboral, los especialistas en finanzas personales enfatizan la importancia de la planificación. Los expertos generalmente recomiendan que el fondo de emergencia cubra entre tres y seis meses de gastos básicos. Sin embargo, en urbes con costos habitacionales tan altos como Nueva York, algunos asesores financieros sugieren contar incluso con hasta nueve meses de cobertura.

Dado que los datos del estudio corresponden a 2023, y la inflación de 2024 y 2025 ha afectado notablemente los costos de alquiler y alimentos, la cifra actual de ahorro necesario podría ser superior a los $12,158 dólares.

Para construir este fondo, la recomendación general es destinar una parte fija del ingreso mensual, sin importar si se trata inicialmente de pequeñas cantidades. Además, se sugiere revisar constantemente tarifas de servicios, costos de vivienda y gastos recurrentes para identificar oportunidades de ahorro. Incluso si solo se logra disponer de un ahorro equivalente a uno o dos meses de gastos, esto puede marcar una diferencia crucial en caso de enfrentar una transición laboral inesperada.