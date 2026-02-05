Pizza Hut cerrará 250 tiendas en EUA y revela que la comida barata ya no es rentable

Pizza Hut se prepara para una importante reestructuración que contempla el cierre de 250 tiendas en Estados Unidos, un ajuste que no solo impacta a la marca, sino que plantea la duda sobre si la comida “barata” seguirá siendo rentable en 2026.

El anuncio se conoció en el contexto de la revisión estratégica que realiza su matriz, Yum! Brands, y que incluye el programa “Hut Forward”, la nueva gran apuesta de la marca.

¿En qué consiste Hut Forward?

Un programa de marketing “más vibrante” (más inversión y enfoque comercial para atraer demanda).

de marketing “más vibrante” (más inversión y enfoque comercial para atraer demanda). La modernización de cierta tecnología (actualizaciones para operar mejor, especialmente en pedidos y operación).

de cierta tecnología (actualizaciones para operar mejor, especialmente en pedidos y operación). Ajustes o actualización de acuerdos de franquicia (cambios en cómo se estructura la relación con franquiciados).

de franquicia (cambios en cómo se estructura la relación con franquiciados). Una contribución única de Yum! para apoyo de marketing (dinero puntual para impulsar la estrategia).

Aunque la compañía no publicó un listado de ubicaciones específicas, el mensaje es claro y es que las unidades señaladas tienen un desempeño comercial por debajo del promedio nacional.

Pizza Hut: cierre y reestructuración rentable en 2026

De acuerdo con ejecutivos de Yum! Brands, el plan prevé aproximadamente 250 cierres en Estados Unidos durante la primera mitad de 2026, como parte directa del impulso de “Hut Forward”.

Este recorte equivale a cerca de 4% del sistema de la marca en Estados Unidos, tomando como referencia el tamaño de su base doméstica reportada en documentos y coberturas del sector, el cual se estima en poco más de 7,500 locales.

La lectura financiera detrás del movimiento también apunta a la presión por recuperar desempeño. Hay que recordar que Pizza Hut registró caídas en ventas en Estados Unidos lo que parece haber precipitado el cierre de las ubicaciones que no están generando suficientes ingresos.

Importa subrayar que la revisión estratégica de Pizza Hut sigue “según lo planeado” y la empresa ha dicho que busca completarla este año, mientras toma medidas de corto plazo como los cierres anunciados.

Hut Forward y el futuro de Pizza Hut

En el mercado estadounidense, el concepto de comida rápida “barata” se ha vuelto una promesa difícil de sostener. Esto se debe en parte al aumento de los costos operativos sumado a que la demanda se fragmenta entre entrega, apps y competencia intensa. Esto se traduce en que las tiendas con bajo tráfico dejan de ser financieramente rentables.

La decisión de Pizza Hut de cerrar unidades subraya esa realidad de que si un local no alcanza el volumen necesario, el margen de ganancias se evapora y mantenerlo abierto puede salir más caro que cerrar ubicaciones clave, incluso para una marca masiva.

En paralelo, Yum! ha enmarcado “Hut Forward” como un puente hacia un crecimiento de más largo plazo, con inversión puntual en apoyo de marketing, buscando que los recursos se concentren donde sí hay retorno.