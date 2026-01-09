Tiroteo en iglesia de Estados Unidos deja 2 muertos y 6 heridos
Una noche de duelo se transformó en caos y sangre en Salt Lake City cuando una disputa estalló en disparos en el estacionamiento de una iglesia mormona durante un funeral.
- El tiroteo ocurrió la noche del miércoles (7 de enero de 2026) en el estacionamiento de una capilla de La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días en el vecindario de Rose Park, mientras se celebraba un servicio fúnebre.
- Se confirmaron dos fallecidos, identificados como Vaea Tulikihihifo (46) y Sione Vatuvei (38). Además, seis personas resultaron heridas, tres de ellas en estado crítico. Todas las víctimas eran adultos.
- Aunque inicialmente se temió un crimen de odio, la policía aclaró que el incidente surgió de una disputa entre asistentes al funeral que se conocían entre sí. El jefe de policía, Brian Redd, declaró: “No creemos que haya sido un ataque dirigido contra una religión... ni que fuera aleatorio”.