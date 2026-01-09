Trump pone en duda una segunda ola de ataques contra Venezuela tras cooperación con Caracas

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que canceló una segunda ola de ataques planificada contra Venezuela, citando como motivo la cooperación del gobierno venezolano y la liberación de presos políticos, y afirmó que, aunque esa ofensiva ya no parece necesaria, la presencia militar estadounidense en la región se mantendrá como medida de seguridad.

Trump publicó su declaración en la red social Truth Social, donde sostuvo que las autoridades venezolanas han comenzado a liberar “un gran número de presos políticos como señal de búsqueda de paz”. Este gesto, según el presidente, representó una colaboración significativa entre Caracas y Washington.

El mandatario también destacó que, a raíz de esa cooperación, su gobierno viene trabajando con Venezuela en proyectos relacionados con la reconstrucción de la infraestructura de petróleo y gas del país.

Liberación de presos políticos y cooperación diplomática

El anuncio de Trump se produce en el marco de nuevos movimientos diplomáticos y de seguridad entre Estados Unidos y Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro para comparecer por cargos de narcotráfico en Nueva York. Según reportes, el gobierno venezolano ha liberado a varias figuras opositoras y activistas como parte de una política de distensión.

Varios de los liberados incluyen a líderes de la oposición y ciudadanos extranjeros, y estas acciones han sido interpretadas por funcionarios de Washington como una señal de apertura para mejorar las relaciones bilaterales.

Organizaciones de derechos humanos han verificado algunos de estos casos, aunque el alcance total de las liberaciones aún es objeto de seguimiento.

El Senado estadounidense busca frenar facultades de guerra de Trump

El Senado estadounidense aprobó este jueves una resolución conjunta que busca bloquear nuevas e hipotéticas incursiones militares del gobierno de Donald Trump en Venezuela y que contó con el apoyo de cinco republicanos.

La medida se aprobó con 52 votos a favor y 47 en contra, ya que cinco senadores del partido de Trump, que cuenta con una escueta mayoría, se unieron a la bancada demócrata.

La resolución, presentada por los demócratas y copatrocinada por el republicano Rand Paul, representa en todo caso una reprimenda para con Trump tras la reciente operación para capturar en Venezuela al presidente Nicolás Maduro de la que no se informó previamente al Congreso.

Aunque la aprobación en el Senado supone un primer paso significativo, para ser vinculante debería aprobarse también por la Cámara Baja, donde los republicanos también tienen una pequeña mayoría, y después debe firmarla el propio Trump, que de seguro la vetaría.