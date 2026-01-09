Macy’s entra en fase de reestructuración y anuncia cierres en varias ciudades de EUA

Macy’s dio inicio a una nueva etapa de reestructuración con el cierre de 14 tiendas en 11 ciudades de Estados Unidos durante este año 2026. La medida forma parte del plan estratégico a tres años denominado Bold New Chapter, con el que la compañía busca optimizar su estructura operativa y relanzar su negocio en un contexto de dificultades financieras.

La decisión fue comunicada internamente por el presidente y consejero delegado del grupo, quien explicó que los establecimientos afectados presentan un bajo rendimiento y que el objetivo es mejorar la eficiencia general de la empresa. El plan contempla una reducción progresiva de la red comercial, combinada con inversiones selectivas en los puntos de venta considerados estratégicos.

Plan de cierres y redimensionamiento de la red comercial

Macy’s prevé cerrar aproximadamente 150 grandes almacenes para quedarse con unas 350 tiendas en funcionamiento. Solo en 2025, la compañía clausuró un total de 66 establecimientos. De forma paralela al proceso de desinversión, el grupo apuesta por reforzar 125 de sus tiendas mediante la incorporación de más personal en áreas clave y la ampliación de la oferta de productos.

Las tiendas que cerrarán este año se ubican en La Mesa y Tracy (California); Atlanta (Georgia); Glen Burnie (Maryland); Grandville (Míchigan); Saint Cloud (Minnesota); Newington (Nuevo Hampshire); Livingston y Ramsey (Nueva Jersey); Amherst (Nueva York); Raleigh (Carolina del Norte); Tarentum (Pensilvania); Corpus Christi (Texas) y Tukwila (Washington).

Modernización de sucursales y cierre de un centro logístico

A pesar de los cierres anunciados, la compañía confirmó que modernizará 350 sucursales como parte del desarrollo del plan Bold New Chapter. Estas acciones incluyen mejoras en infraestructura, actualización del surtido y ajustes orientados a la experiencia del cliente.

En paralelo, Macy’s también avanza con el cierre de un centro de distribución ubicado en Owasso, Oklahoma. Según información difundida por KOTV-TV, afiliada de CBS , la instalación cesará definitivamente sus operaciones el 28 de marzo. Algunos empleados señalaron que el cierre era previsible dentro del proceso de reorganización de la empresa.

Objetivos de la estrategia Bold New Chapter

El plan Bold New Chapter fue anunciado a principios del año pasado con el objetivo de devolver a Macy’s a un crecimiento de ventas sostenible y rentable. La estrategia se centra en el cierre de tiendas de bajo desempeño, la inversión en ubicaciones más productivas y la aceleración del crecimiento de sus marcas de lujo, Bloomingdale’s y Bluemercury.

Además, la compañía trabaja en la modernización de sus tiendas, la renovación de su oferta comercial, la mejora de la experiencia de compra y el fortalecimiento de sus capacidades digitales, como parte de un enfoque integral de transformación del negocio.