Nuevo requisito obligatorio de la TSA: Así se solicita el ConfirmID para evitar retrasos en aeropuertos de EUA

La Administración de Seguridad en el Transporte (TSA, por sus siglas en inglés) implementará a partir del 1 de febrero de 2026 un proceso llamado ConfirmID. Este mecanismo permitirá a los pasajeros sin un REAL ID ni otra identificación aprobada verificar su identidad temporalmente mediante un trámite en línea, pagando $45, para poder pasar por los controles de seguridad en aeropuertos de Estados Unidos.

A diferencia del REAL ID, que es una identificación oficial permanente emitida por los Departamentos de Vehículos Motorizados (DMV) de cada estado, el ConfirmID permite pasar temporalmente por los controles de seguridad mediante pago y verificación online. El REAL ID, en cambio, permite abordar vuelos domésticos y acceder a instalaciones federales sin pasos adicionales.

La TSA advierte que, aunque el pasajero tenga el recibo de ConfirmID, no hay garantía de acceso al área de embarque si por alguna razón no se puede verificar la identidad en el control de seguridad. Por eso es recomendable anticiparse al proceso y revisar los documentos antes de viajar.

Cómo solicitar el ConfirmID en Estados Unidos

Completar la verificación en línea en el sitio oficial de la TSA, que incluye información biográfica y, en algunos casos, datos biométricos.

Pagar la tarifa de $45 , que forma parte del proceso de ConfirmID.

, que forma parte del proceso de ConfirmID. Guardar o imprimir el recibo para mostrarlo al oficial de seguridad en el aeropuerto.

para mostrarlo al oficial de seguridad en el aeropuerto. Cada recibo tiene validez de 10 días ; pasado ese período, se debe generar uno nuevo si no se cuenta con un REAL ID.

; pasado ese período, se debe generar uno nuevo si no se cuenta con un REAL ID. ConfirmID aplica a pasajeros que no tienen un REAL ID u otra forma aprobada por la TSA.

Para obtener un REAL ID, se requiere acudir al DMV de tu estado y presentar documentos que acrediten nombre completo, fecha de nacimiento, número de Seguro Social, residencia y estatus legal. El REAL ID permite viajar dentro de EE. UU. y entrar a instalaciones federales sin necesidad de ConfirmID.

Consejos para evitar retrasos en aeropuertos de Estados Unidos

Revisar con anticipación si tu documentación cumple con los estándares de la Ley REAL ID .

. Completar el proceso ConfirmID en línea con tiempo suficiente antes de la salida.

en línea con tiempo suficiente antes de la salida. Mantener la confirmación accesible, impresa o digital .

. Considerar solicitar un REAL ID cuanto antes para evitar pagos recurrentes y posibles retrasos.

cuanto antes para evitar pagos recurrentes y posibles retrasos. Verificar si tu aeropuerto acepta identificación digital, como Apple Digital ID, Clear ID o Google ID Pass.